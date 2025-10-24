«Бросают на убой»: РФ под Покровском формирует штурмовые роты из женщин 24.10.2025, 10:01

Украинские партизаны узнали подробности.

Россияне на Покровском направлении формируют женские штурмовые роты. По информации партизан, в случае неудачного штурма женщинам приказывают переодеваться в гражданское и вести разведку под видом местных жителей.

Об использовании оккупантами женщин в боях под Покровском сообщают 24 октября агенты партизанского движения «АТЕШ». Информацию передали агенты из состава 506-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ.

По словам партизан, тот факт, что командование полка формирует штурмовые роты из женщин для компенсации недостатка личного состава, подтверждает большие потери россиян на этом участке фронта.

«Это свидетельствует о том, что оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных и готовы бросать на убой кого угодно, превращая женщин в пушечное мясо», — пишут представители движения «АТЕШ».

Партизаны добавили, что женщин в ВС РФ используют также для инфильтрации в украинские населенные пункты. Если штурм был неудачным, им приказывают менять военную форму на гражданскую одежду и разведывать информацию о передвижении Сил обороны Украины под видом местных жительниц.

«Наши источники подтверждают: для этих женщин нет пути назад. Их жизнь зависит исключительно от «милости» командиров, которую можно заслужить только одним способом. Российская армия окончательно потеряла любые моральные ориентиры!» — отметили в «АТЕШ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com