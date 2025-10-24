Трамп анонсировал новые удары по «другу» Лукашенко 24.10.2025, 9:59

Готовится сухопутная операция.

США готовятся к новому этапу борьбы с наркоторговлей на территории Венесуэлы. Речь идет о наземных маршрутах, по которым продолжается основной поток наркотрафика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома в сети YouTube.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что количество наркотиков, поступающих морским путем, снизилось до менее чем 5% от уровня прошлого года.

Он отметил, что подобного результата удалось достичь благодаря усиленному контролю и активным операциям американских военных в Мексиканском заливе.

По его словам, в регионе сейчас практически нет судов, включая рыболовные, что демонстрирует эффективность предпринимаемых мер.

Трамп подчеркнул, что теперь основной поток наркотиков переместился на сушу, поэтому следующий этап борьбы с контрабандой будет связан с ликвидацией наземных маршрутов.

Президент США добавил, что рассматривает возможность обращения в Конгресс и Сенат для получения политической поддержки этой инициативы, отметив, что не ожидает возражений против таких действий.

Следующий этап — операции в Венесуэле

Американский президент заявил, что Вашингтон намерен сосредоточиться на борьбе с наркопроизводством и контрабандой непосредственно на территории Венесуэлы.

По его словам, речь может идти о проведении наземных операций, направленных на уничтожение логистических цепочек поставок наркотиков в Центральную и Северную Америку.

Трамп подчеркнул, что борьба с наркотрафиком уже принесла ощутимые результаты и стала одним из наиболее успешных направлений политики национальной безопасности.

Он также указал, что ежегодно наркотики становятся причиной гибели около 300 тысяч человек, поэтому США будут усиливать давление на международные наркосети.

Президент Америки добавил, что между проведенными мерами и дипломатическими усилиями, включая переговоры с руководством Китая, страна достигла значительного прогресса в противодействии наркотрафику и намерена продолжать курс на ужесточение контроля.

