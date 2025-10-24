Китайские поезда нашли альтернативные пути транзита

Китайские поезда нашли альтернативные пути транзита3
- 24.10.2025, 10:12
- 2,694
Из-за закрытия Польшей границы с Беларусью.
После закрытия белорусской границы в сентябре и приостановки транзита товаров китайские логисты значительно сократили объемы экспорта через Беларусь и Польшу на запад.
Как выяснило RMF FM, обычно через железнодорожные переходы на польско-белорусской границе за две недели в Польшу поступало более 7000 контейнеров.
Когда после блокады Польша возобновила транзит, за две недели в страну въехало менее 5600 контейнеров. А за последние две недели — еще меньше, чуть более 4800 контейнеров.
«Следует добавить, что почти три четверти этого объема — транспортировка китайских товаров на запад. Все свидетельствует о том, что после решения Варшавы китайцы изменили маршруты доставки своего экспорта в Европу. Они запустили так называемый «Полярный путь», проходящий в обход России с севера», — пишет издание.
Также действует железнодорожный маршрут до Санкт-Петербурга, а далее — через Балтику. От этого теряет и Беларусь, и Польша. Пока неизвестно, насколько устойчивыми окажутся эти изменения транзитных маршрутов.