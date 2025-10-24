Reuters: Евросоюз сможет полностью заменить импорт российского СПГ 1 24.10.2025, 10:25

Без серьезных ценовых потрясений.

Европейский союз сможет полностью заменить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) альтернативными поставками с 2027 года без серьезных ценовых потрясений благодаря бурно развивающимся проектам в США и Катаре. Об этом пишет Reuters.

По данным Международной группы импортеров сжиженного природного газа, Россия поставляет в Европейский союз 21 млн тонн СПГ в год, из которых 15,5 млн тонн - по долгосрочным контрактам.

Это незначительно по сравнению с прогнозируемым ростом мировых экспортных мощностей СПГ на 161 млн тонн в год к 2027 году, согласно оценкам Rabobank.

«2027 год - ключевой год для ввода в эксплуатацию новых экспортных мощностей СПГ, особенно из США и Катара. … Поступающего в эксплуатацию объема будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит российского СПГ, особенно если российский СПГ сможет поставляться на другие рынки, например, в Китай», - заявила энергетический стратег Флоренс Шмит.

В Rabobank считают, к концу 2027 года США увеличат объемы поставок более чем на 50 млн тонн в год по сравнению с показателями 2025 года, что укрепит их позиции ведущего экспортера.

По данным Energy Aspects, США уже поставляют более 50% СПГ в ЕС, и эта доля может увеличиться до 70%.

Ожидается, что Катар увеличит поставки примерно на 31 млн тонн в год благодаря расширению Северного месторождения, в то время как Канада и Нигерия также откроют новые проекты. Анн-Софи Корбо, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, заявила:

«В целом, ... прекращение импорта российского СПГ в Европу должно минимально повлиять на цены на газ».

Артуро Регаладо из Kpler выразил мнение, что запрет ЕС на поставки СПГ не приведет к сокращению общего объема поставок российского газа на рынок, а, напротив, изменит структуру мировых торговых потоков, поскольку грузы, вероятно, будут перераспределены в Азию.

Ожидается, что Россия добавит почти 20 млн тонн в год к своим существующим мощностям в почти 33 млн тонн в год благодаря проекту «Арктик СПГ 2».

По словам Корбо, цены в Европе и Азии могут вырасти, если Россия не сможет продавать значительные объемы СПГ в Азии из-за санкций и нежелания азиатских покупателей импортировать его.

