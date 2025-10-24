Ученые: В 18 световых годах от нас обнаружена планета похожая на Землю 24.10.2025, 10:32

Фото: space.com

Там могут жить инопланетяне.

Астрономы обнаружили новую планету класса супер-Земля, которая, как предполагается является каменистым миром, который находится в зоне обитаемости своей звезды.

Ученые ранее обнаружили, что вокруг звезды типа красный карлик под названием GJ 251, которая находится на расстоянии 18,2 световых года от нас, вращается планета GJ 251b. Но она явно непригодна для жизни.

Теперь же астрономы обнаружили еще одну планету рядом с этой звездой — GJ 251c. Считается, что это каменистая планета класса супер-Земля и там может существовать инопланетная жизнь. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Space (перевод - «Фокус»).

В 2020 году астрономы обнаружили возле звезды GJ 251 планету GJ 251b, которая совершает полный оборот вокруг звезды за 14 дней. То есть она находится очень близко к звезде, а значит там нет подходящих условий для существования внеземной жизни.

GJ 251 – это звезда типа красный карлик. Она меньше и холоднее Солнце, а потому ее зона обитаемости меньше, чем у нашей звезды. Зоной обитаемости называется участок космоса вокруг звезды, где условия позволяют существовать на каменистой планете воде в жидком виде. А жидкая вода является ключевым компонентом для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Но у планеты должна быть еще подходящая для жизни атмосфера.

Теперь астрономы обнаружили вторую планету возле звезды GJ 251, которая получила название GJ 251c. Она больше Земли по размеру, а ее масса примерно в 4 раза больше, чем у нашей планеты. Таким образом этот мир классифицируется как супер-Земля.

Планета GJ 251c является каменистой, как и Земля, считают ученые, но пока что неизвестно, есть ли там атмосфера. Этот мир совершает полный оборот вокруг красного карлика за 54 дня, и астрономы предполагают, что там могут быть подходящие условия для существования инопланетной жизни. Дело в том, что GJ 251c находится в зоне обитаемости своей звезды. По слова авторов исследования, планета GJ 251c находится на таком расстоянии от своей звезды, что на ее поверхности может существовать жидкая вода при наличии подходящих атмосферных условий.

GJ 251c находится слишком далеко от своей звезды, чтобы космический телескоп Уэбб мог обнаружить признаки атмосферы. Поэтому ученые надеются на то, что следующее поклонение телескопов сможет это сделать. Хотя ученые называют планету GJ 251c одним из лучших мест для поисков признаков потенциальной внеземной жизни, есть одна проблема и одна связана со звездой GJ 251.

Этот красный карлик имеет примерно на 70% меньшую массу, чем Солнце. Астрономы ранее уже обнаружили возле красных карликов много каменистых планет. Но красные карлики регулярно создают очень мощные вспышки излучения, которые могут лишить ближайшие планеты их атмосфер. Поэтому некоторые астрономы скептически относятся к идее о том, что вокруг красных карликов могут процветать миры, похожие на Землю.

И все же планета GJ 251c находится дальше от своей звезды, чем остальные каменистые планеты в обитаемой зоне других красных карликов. Звезда GJ 251 более массивная, чем другие красные карлики с планетами и ее зона обитаемости больше. Авторы исследования считают, что, возможно, из-за того, что планета находится дальше от звезды, она может избежать влияние ее самых сильных вспышек. Возможно, планета имеет плотную атмосферу и сильное магнитное поле, которое могло бы защитить потенциальную инопланетную жизнь. Но это лишь догадки и нужны новые исследования этой планеты.

