Еще один банк вводит ограничения по снятию наличных
- 24.10.2025, 10:45
Уже с ноября.
«Приорбанк» с 3 ноября вводит лимиты при снятии наличных с карт банка бесконтактным способом.
Лимит составит 1000 рублей в день. Он будет действовать в банкоматах «Приорбанка», других банков Беларуси и зарубежных банков.
Изменить этот лимит нельзя. Если необходимо снять сумму больше, то нужно поместить в банкомат карту.
Кроме того, с 24 октября в банкоматах «Приорбанка» станет недоступной услуга по переводу средств с карты этого банка на карты иностранных банков. Перевод можно сделать через мобильное приложение и интернет-банк.