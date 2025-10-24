Еще один банк вводит ограничения по снятию наличных 24.10.2025, 10:45

Уже с ноября.

«Приорбанк» с 3 ноября вводит лимиты при снятии наличных с карт банка бесконтактным способом.

Лимит составит 1000 рублей в день. Он будет действовать в банкоматах «Приорбанка», других банков Беларуси и зарубежных банков.

Изменить этот лимит нельзя. Если необходимо снять сумму больше, то нужно поместить в банкомат карту.

Кроме того, с 24 октября в банкоматах «Приорбанка» станет недоступной услуга по переводу средств с карты этого банка на карты иностранных банков. Перевод можно сделать через мобильное приложение и интернет-банк.

