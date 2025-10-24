закрыть
24 октября 2025, пятница, 12:00
Почти 200 населенных пунктов под Минском остались без света

3
  • 24.10.2025, 11:03
  • 2,012
Почти 200 населенных пунктов под Минском остались без света

Об этом рассказали в Минэнерго.

Вчера вечером появилась информация о том, что в Дзержинске и Дзержинском районе, а также в агрогородках Рубежевичи и Деревная Столбцовского района произошли перебои с подачей электроэнергии. В Минэнерго сообщили, что причиной стали аварийные отключения на подстанции 110 кВ «Дзержинск» и семи подстанциях 35 кВ.

Вследствие инцидента без света остались 197 населенных пунктов, включая жилые дома, сельскохозяйственные предприятия, котельные и объекты первой и второй категорий энергоснабжения.

Для устранения последствий аварии и скорейшего восстановления электроснабжения энергетиками былизадействованы ремонтные бригады и специализированная техника.

В первую очередь специалисты восстановили электроснабжение районной больницы. Сообщение о том, что электроснабжение потребителей Дзержинского и Столбцовского районов полностью восстановлено появилось в официальном телеграм-канале ведомства сегодня около часа ночи.

