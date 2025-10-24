Почти 200 населенных пунктов под Минском остались без света 3 24.10.2025, 11:03

2,012

Об этом рассказали в Минэнерго.

Вчера вечером появилась информация о том, что в Дзержинске и Дзержинском районе, а также в агрогородках Рубежевичи и Деревная Столбцовского района произошли перебои с подачей электроэнергии. В Минэнерго сообщили, что причиной стали аварийные отключения на подстанции 110 кВ «Дзержинск» и семи подстанциях 35 кВ.

Вследствие инцидента без света остались 197 населенных пунктов, включая жилые дома, сельскохозяйственные предприятия, котельные и объекты первой и второй категорий энергоснабжения.

Для устранения последствий аварии и скорейшего восстановления электроснабжения энергетиками былизадействованы ремонтные бригады и специализированная техника.

В первую очередь специалисты восстановили электроснабжение районной больницы. Сообщение о том, что электроснабжение потребителей Дзержинского и Столбцовского районов полностью восстановлено появилось в официальном телеграм-канале ведомства сегодня около часа ночи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com