«Нацисты это мы»: российский военный просил, чтобы ВСУ взяли его в плен 1 24.10.2025, 11:25

Во время транспортировки над оккупантами появились несколько дронов РФ, чтобы убить своих.

Российский оккупант увидел видео с пленными, которых захватили Буковинские десантники, после этого он решил, что сдаться в плен - лучшее решение.

Интервью с пленным оккупантом опубликовало. Отделение коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины в Telegram.

«Я спросил: вы 82? Мне ответили - да. И я закричал: возьмите нас в плен!» - рассказал российский пленный.

По его словам, перед тем они увидели видео на канале 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады, где их пленные давали интервью, и с ними все было в порядке - чистые, целые, живые. Поэтому российский военный подумал, что это его единственный шанс.

«Пока нас вели, связанных, я все время кричал - не стреляйте, не стреляйте! На что мне ответили: мы люди, а не звери. Мы вас не убьем», - сказал пленный.

Он отметил, что был шокирован, ведь их не пытали, не мучили, а наоборот - отнеслись, как к обычным ребятам.

Во время транспортировки над ними появились несколько российских дронов. Целили именно в пленных - чтобы убить своих.

«Проанализировав все это, я подумал: походу нацисты это мы», - признался пленный.

