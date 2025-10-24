Белорусы багажниками вывозят из леса грибы 24.10.2025, 12:30

1,354

На грибной обстановке благоприятно сказались дожди.

На смену летним лисичкам и подберёзовикам в белорусских лесах пришли «осенние» грибы и их количество, судя по видеоотчётам энтузиастов, в этом году приятно радует.

На грибной обстановке благоприятно сказались зарядившие дожди, поэтому закрывать сезон белорусские грибники, кажется, пока не собираются, несмотря на похолодание, пришедшей к концу октября. Впрочем, богаты на грибы далеко не все регионы. Где сейчас «самые вкусные грибочки» из леса вывозят багажниками?

Багажник грибов - это вовсе не преувеличение. Именно такой картиной поделилась со своими подписчиками любительница «тихой охоты» после поездки в лес в Витебской области. Результатом прогулки по лесу стали в общей сложности 140 литров «зелёнок» (зеленушка из из рода Рядовок), которые автор назвала «самыми вкусными». И многие зрители с такой оценкой согласились.

«Дикой завистью вам завидую, зелёнки самые вкусные грибочки!» - не сдержалась одна из зрительниц от эмоционального комментария.

Любопытно, что буквально через 3 дня женщине удалось повторить свой «рекорд», и она выложила в TikTok новое видео - и снова 140 литров зеленушек.

Судя по отчётам участников тематического сообщества «Грибные войска Беларуси» в соцсети, именно за этим грибом сейчас ведётся главная охота в белорусских лесах. Чаще всего их находят сейчас в Витебской, Гродненской областях, но и в других регионах встречаются.

Один из активистов «Грибных войск Беларуси» поделился секретом, где стоит искать те самые рядовки, сезон которых сейчас на пике. В частности, гриб, который в народе называют рядовкой лиственной, стоит искать в осинниках - по-научному этот гриб так и называют «рядовка осиновая».

Кроме того, во многих местах не закончился пока даже сезон «летних» грибов - активно встречаются и белые, и молодые польские, и маслята, и даже лисички.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com