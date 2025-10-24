Кирстен Данст вспомнила трогательный поступок Робина Уильямса во время съемок «Джуманджи»
- 24.10.2025, 12:35
Будучи подростком, она получила от коллеги необычайно щедрый подарок.
Актриса Кирстен Данст поделилась воспоминаниями о легенде кинематографа Робине Уильямсе, с которым она снималась в приключенческом фильме «Джуманджи» 1995 года, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
«Мне так грустно, когда я думаю о нем… Он произвел на меня огромное впечатление своей добротой и тем, как относился к людям», — призналась Данст.
Робин Уильямс умер в 2014 году в возрасте 63 лет. Позже выяснилось, что он страдал от недиагностированной деменции с тельцами Леви — тяжелого заболевания мозга.
Данст рассказала, что Уильямс не только стал для нее примером добросердечного отношения к съемочной группе, но и сделал ей неожиданный подарок. «Он подарил мне мой первый компьютер — цветной Apple. Я тогда была подростком. Он был невероятно щедрым, добрым и веселым человеком», — вспоминала актриса.
По ее словам, работа рядом с Уильямсом стала для нее настоящим уроком профессионализма и человечности: «Он показал мне, как важно уважать команду и оставаться настоящим. Очень красивый, светлый человек».
Ранее Данст рассказала, что именно этот подарок и отношение актера к людям навсегда остались в ее памяти.