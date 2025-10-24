The Hill: В Сенате хотят нанести еще больший удар по РФ 1 24.10.2025, 12:29

На фоне изменения политики Трампа.

Сенаторы надеются воспользоваться моментом, когда президент США Дональд Трамп меняет позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина, однако республиканцы остаются осторожными, чтобы не опережать лидера. Об этом пишет The Hill.

Объявление о введении санкций против России было положительно воспринято Киевом и его сторонниками, поэтому сенаторы-республиканцы и демократы готовят почву для того, чтобы ввести против Путина ряд других ограничений.

В частности, в среду Сенатский комитет по иностранным делам вынес на рассмотрение три законопроекта, которые направлены на то, чтобы нанести экономический удар по России и ее приспешникам.

«Они (законопроекты - ред.) предусматривают признание России государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей; усиление возможностей США по конфискации замороженных российских активов; а также полномочия на введение санкций против китайских пособников российских военных», - отмечают в материале.

Однако, как пишет The Hill, эти законопроекты вряд ли будут приняты, если Трамп не даст на это зеленый свет.

«Я не уверен, что что-то сдвинется с места без одобрения президента; мы все еще пытаемся действовать как команда в этом вопросе. Но мы обсуждаем это каждый день. Я думаю, что когда наступит подходящее время, мы реализуем эти планы, но мы хотим убедиться, что делаем это правильно и четко определяем полномочия, которые мы предоставляем президенту в отношении санкций. Мы хотим сделать это правильно», - добавил сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты) в интервью The Hill.

В издании напомнили, что влияние Трампа на контролируемый республиканцами Конгресс сделал этот орган почти нерелевантным в его усилиях по окончанию войны в Украине и Газе. Учитывая закрытие правительства и отсутствие четкой даты возвращения Палаты представителей, любое голосование в Сенате будет заблокировано в нижней палате.

«Я не думаю, что Путин так же поражен Конгрессом, как разговорами с президентом», - подчеркнул сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо), председатель Комитета Сената по международным отношениям.

В то же время сенатор Том Тиллис частично согласился с Ришем, однако отметил, что любая задержка с законопроектом о санкциях против России является частью координации с Белым домом для демонстрации единого фронта.

«Я хочу четко дать понять, что мы действуем в унисон с президентом, и я верю, что голосование Сената США за пакет санкций, который соответствует желанию администрации, придаст больший вес. И что они [Россия] это заметят», - добавил Тиллис.

В свою очередь лидер большинства в Сенате Джон Тун (республиканец от Южной Дакоты) дал понять, что может вынести на рассмотрение законопроект, который не подлежит вето и предусматривает санкции против иностранных стран, покупающих российскую нефть - это мероприятие, которое месяцами оставалось в подвешенном состоянии из-за сопротивления Трампа.

«Джон сказал, что мы сделаем это за 30 дней, и мы сделаем это за 30 дней», - заверил в среду сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) в интервью The Hill.

Известно, что Грэм является одним из соавторов законопроекта о санкциях вместе с сенатором Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута). Среди положений этого законопроекта - 500% пошлина для стран, которые помогают финансировать войну РФ в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com