закрыть
24 октября 2025, пятница, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Hill: В Сенате хотят нанести еще больший удар по РФ

1
  • 24.10.2025, 12:29
The Hill: В Сенате хотят нанести еще больший удар по РФ

На фоне изменения политики Трампа.

Сенаторы надеются воспользоваться моментом, когда президент США Дональд Трамп меняет позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина, однако республиканцы остаются осторожными, чтобы не опережать лидера. Об этом пишет The Hill.

Объявление о введении санкций против России было положительно воспринято Киевом и его сторонниками, поэтому сенаторы-республиканцы и демократы готовят почву для того, чтобы ввести против Путина ряд других ограничений.

В частности, в среду Сенатский комитет по иностранным делам вынес на рассмотрение три законопроекта, которые направлены на то, чтобы нанести экономический удар по России и ее приспешникам.

«Они (законопроекты - ред.) предусматривают признание России государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей; усиление возможностей США по конфискации замороженных российских активов; а также полномочия на введение санкций против китайских пособников российских военных», - отмечают в материале.

Однако, как пишет The Hill, эти законопроекты вряд ли будут приняты, если Трамп не даст на это зеленый свет.

«Я не уверен, что что-то сдвинется с места без одобрения президента; мы все еще пытаемся действовать как команда в этом вопросе. Но мы обсуждаем это каждый день. Я думаю, что когда наступит подходящее время, мы реализуем эти планы, но мы хотим убедиться, что делаем это правильно и четко определяем полномочия, которые мы предоставляем президенту в отношении санкций. Мы хотим сделать это правильно», - добавил сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты) в интервью The Hill.

В издании напомнили, что влияние Трампа на контролируемый республиканцами Конгресс сделал этот орган почти нерелевантным в его усилиях по окончанию войны в Украине и Газе. Учитывая закрытие правительства и отсутствие четкой даты возвращения Палаты представителей, любое голосование в Сенате будет заблокировано в нижней палате.

«Я не думаю, что Путин так же поражен Конгрессом, как разговорами с президентом», - подчеркнул сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо), председатель Комитета Сената по международным отношениям.

В то же время сенатор Том Тиллис частично согласился с Ришем, однако отметил, что любая задержка с законопроектом о санкциях против России является частью координации с Белым домом для демонстрации единого фронта.

«Я хочу четко дать понять, что мы действуем в унисон с президентом, и я верю, что голосование Сената США за пакет санкций, который соответствует желанию администрации, придаст больший вес. И что они [Россия] это заметят», - добавил Тиллис.

В свою очередь лидер большинства в Сенате Джон Тун (республиканец от Южной Дакоты) дал понять, что может вынести на рассмотрение законопроект, который не подлежит вето и предусматривает санкции против иностранных стран, покупающих российскую нефть - это мероприятие, которое месяцами оставалось в подвешенном состоянии из-за сопротивления Трампа.

«Джон сказал, что мы сделаем это за 30 дней, и мы сделаем это за 30 дней», - заверил в среду сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) в интервью The Hill.

Известно, что Грэм является одним из соавторов законопроекта о санкциях вместе с сенатором Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута). Среди положений этого законопроекта - 500% пошлина для стран, которые помогают финансировать войну РФ в Украине.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина