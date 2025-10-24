Москва взорвалась 5 Владимир Пастухов

Трамп хочет, чтобы «козла загнали в резервацию».

Трамп снова не едет в Будапешт на встречу с Путиным – какой сюрприз! Я почувствовал неладное сразу после встречи с Зеленским, когда Трамп вышел и сказал, что все должны остановиться там, где находятся, и всё тут. Для тех, кто наблюдает за оттеночными подмигиваниями истории, это могло означать одно: Трамп действительно «откатил» от Анкориджа в Анкару, так что негодование Кремля, в общем-то, вполне понятно.

Стратегическим условием Кремля, которое оставалось неизменным с марта 2022 года, было и остается требование подписания мирного соглашения по типу «сделок» XIX века (какого-нибудь Сан-Стефанского договора или еще лучше – Берлинского трактата) до любого прекращения огня. Москва строго придерживалась позиции: утром – мирное соглашение (хоть бы и «понятийка»), вечером – прекращение огня.

На первом этапе «миротворческой миссии» Трампа, включая «турецкий гамбит», вопрос о прекращении огня без всяких условий создавал главный «затырк», из-за которого стороны не могли сдвинуться с места. И вот в Анкоридже Путин вроде бы убедил Трампа, что телегу (мирный договор) надо поставить впереди лошади (прекращения огня). С этого момента все у них и завертелось.

А теперь – никогда такого не было, и вот опять: Трамп и Зеленский в один голос заговорили о прекращении огня как необходимом первом шаге. В общем, не так уж зря, как выясняется, Зеленский съездил: не томагавком единым, как говорится (если только Трамп опять какого-то беса не попутал).

Москва взорвалась – и эта реакция совершенно логична и предсказуема. Но я бы обратил внимание не на это. Заявление Лаврова о том, что прекращение огня без устранения первопричин конфликта оставит большую часть Украины под властью нацистов, проливает свет на суть разногласий между Путиным и Трампом и позволяет объяснить происходящее на переговорах в формате «для чайников».

Настоящий спор между Путиным и Трампом – не о территориях и не о прекращении войны. Если бы Трамп хотел надавить на Путина, он нашел бы способ это сделать (правда, не без риска нарваться на ядерный конфликт, но такой риск есть всегда). Если бы он захотел надавить на Зеленского, он и на него бы нашел управу, например, сделав так, чтобы фронт рухнул через пару месяцев без связи и разведданных. Так что дело в чем-то совсем другом.

Это другое – будущее Европы. Путин хочет, чтобы «козла пустили в огород», а Трамп хочет, чтобы «загнали в резервацию», то есть держали бы в вольере, пусть и просторном с золотым забором и тоннелем на Аляску.

Проблема в том, увы, что приключения козла в огороде во многом зависят от того, чем закончится война в Украине и, главное, кто и как будет контролировать оставшуюся часть Украины. Если «типа Зеленский», то козел останется в загоне, если «типа Медведчук» (не сам он, конечно, но какой-нибудь его дериватив) – то козел неминуемо влезет в огород и начнет там рубить капусту. Европа не хочет пускать козла в огород, и изо всех сил давит на Трампа. И если сдать Украину Трампу ничего не стоит, то сдача Европы может выйти ему боком. Вот они и торгуются.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

