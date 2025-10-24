Какая ситуация на границе Беларуси и ЕС перед выходными 24.10.2025, 12:47

иллюстративное фото

Очереди по-прежнему немаленькие.

Перед выходными днями в очереди на въезд в ЕС фиксируется 570 легковых и 5 485 грузовых авто. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 24 октября.

По данным ГПК, въезда в Польшу перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») ожидают 360 легковушке. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 44% авто от нормы.

Более 200 легковушек стоят в очереди перед литовскими пунктами пропуска. Всего же за сутки через погранпереходы «Мядининкай» и «Шальчининкай» проследовало 48% и 44% авто соответственно.

Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через польский погранпереход «Кукурыки» («Козловичи») – там скопилось 3 350 единиц авто. За cутки сопредельная сторона пропустила 66% грузиков от нормы.

Меньше всего транспорта пропустили в литовском «Мядининкае» («Каменный Лог»). Его сотрудники за 24 часа оформили лишь 13% большегрузов. Перед погранпереходом «Шальчининкай» («Бенякони») находятся 710 грузовиков. Через этот пункт пропуска в Литву проследовало 26% авто от нормы.

Контролирующие службы латвийского погранперехода «Патерниеки» («Григоровщина») оформили 35% авто от нормы. Въезда здесь ожидают 625 грузовиков.

