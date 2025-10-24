Как Молдове удалось защитить демократию от российского вмешательства

Как Молдове удалось защитить демократию от российского вмешательства3
24.10.2025
Маленькая, но решительная Молдова сумела отстоять демократию и европейский курс, несмотря на масштабное вмешательство России в парламентские выборы, прошедшие 28 сентября, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Партия действия и солидарности (PAS) президента Молдовы Майи Санду одержала победу, опередив пророссийские силы, которые, по данным Кишинева, пытались сорвать голосование с помощью кибератак, кампаний дезинформации, подкупа избирателей и давления на участников выборов. По словам Санду, Москва направила сотни миллионов евро, чтобы ослабить проевропейскую партию — огромная сумма для страны с населением около 2,4 млн человек.
Успех PAS стал возможен благодаря трем ключевым стратегиям.
Во-первых, партия выстроила доверие граждан, демонстрируя приверженность европейскому пути. PAS активно сотрудничала с западными партнерами, проводила обучение и добилась проведения референдума, закрепившего стремление к вступлению в ЕС в Конституции.
Во-вторых, власти устранили уязвимости, сделав ставку на энергетическую независимость от России, закупая газ у Румынии и ЕС, а также усилив кибербезопасность.
В-третьих, кампания PAS предложила избирателям экономическую альтернативу российскому влиянию — процветание через интеграцию в европейскую торговлю, энергетику и транспорт.
Выборы в Молдове стали важным примером для соседей, включая Украину. Несмотря на давление Кремля, страна доказала, что сильное лидерство, поддержка союзников и вера граждан в демократию могут защитить ее даже от гибридных атак.
Майя Санду заявила после победы: «Молдова показала, что сделала выбор в пользу Европы — это выбор в пользу будущего».