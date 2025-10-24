закрыть
24 октября 2025, пятница, 13:47
Сколько алкоголя можно хранить дома?

4
  • 24.10.2025, 13:01
  • 2,694
Есть несколько нюансов.

«Муж коллекционирует дорогие виды алкоголя. Боюсь, как бы у него не возникло проблем с законом. Сколько литров спиртного можно хранить дома?» - спросила у «АиФ» минчанка.

Хранить алкоголь в доме можно в неограниченном количестве (если этот алкоголь предназначен для собственных нужд, а не для коммерческих целей). Это следует из Декрета №5 от 8 ноября 2016 г. Причем это касается хранения алкогольных напитков как маркированных, так и не маркированных белорусскими акцизными марками.

Но есть нюанс с перемещением таких напитков. Алкогольные напитки, маркированные акцизными марками Беларуси, можно перемещать для собственных нужд в неограниченном количестве.

А вот алкоголь, не маркированный белорусскими акцизными марками, можно перемещать объемом не более 5 л. За нарушение предусмотрен штраф – от 10 до 100 базовых величин (1 базовая величина – 42 руб.). Также могут конфисковать алкогольные напитки, превышающие разрешенный лимит.

