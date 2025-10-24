закрыть
24 октября 2025, пятница
Литовские пограничники задержали находившегося в розыске гражданина Сербии при попытке выехать в Беларусь

  • 24.10.2025, 13:22
Он был за рулем грузовика DAF.

49-летний гражданин Сербии задержан в пункте пропуска Мядининкай при попытке выехать в Беларусь, сообщила 23 октября Службы охраны государственной границы Литвы.

По информации ведомства, мужчина был за рулем грузовика DAF с прицепом. Во время проверки документов при пересечении границы выяснилось, что литовская полиция уже полтора года разыскивает этого иностранца «по обвинению в совершении уголовного правонарушения третьего уровня».

«В апреле прошлого года мужчина, управляя транспортным средством, был остановлен полицией, — говорится в сообщении. — Проверка на содержание алкоголя показала высокую степень опьянения. За это нарушение ему было назначено 40 суток ареста, однако наказание он так и не отбыл».

Иностранца передали сотрудникам Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа. Грузовик и прицеп передали водителю уполномоченной компании.

