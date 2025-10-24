У российской экономики лопнула последняя скрепа 24.10.2025, 13:30

1,120

Начало сокращаться производство на военных заводах.

Военно-промышленный комплекс, ставший главным двигателем российской экономики, благодаря триллионным расходам на гособоронзаказ из бюджета, неожиданно дал сбой, пишет The Moscow Times.

Связанные с ВПК отрасли впервые с начала войны перешли к стагнации или сокращению производства после двузначных темпов роста почти три года подряд, следует из данных Росстата.

«Производство готовых металлических изделий», которое взлетело 26,4% в 2023 году, 31,6% в 2024-м и показывало рост на 21,2% в августе, в сентябре неожиданно ушло в минус — на 1,6% год к году.

Выпуск «прочих транспортных средств», к которым статистика относит танки и БМП, замедлил рост более чем в 10 раз — 6% в сентябре против 61,2% в августе. В прошлом году производство в этой категории взлетело на 34,2%, а в 2023-м — на 29%.

Данные по военной промышленности «выглядят шокирующими», пишут аналитики MMI: отрасли ВПК, которые прежде тянули экономику вверх, на этот раз утащили индекс обрабатывающих отраслей вниз: в сентябре он прибавил лишь 0,4% в годовом выражении — в 8 раз меньше, чем в августе (2,4%).

Обработка — это крупнейший сектор экономики, и его рост в минувшем месяце был минимальным с начала 2023 года, констатирует главный аналитик ПСБ Денис Попов. В целом промышленность, которая формирует около 30% ВВП России, практически прекратила рост, продолжает он: 0,3% год к году за сентябрь против 5,6% за прошлый год.

Относительно декабря промышленный выпуск в стране сократился на 3,6%, оценивают аналитики ЦМАКП. Гражданские отрасли непрерывно падают весь год, и по состоянию на сентябрь ушли в минус на 1,1%, следует из их подсчетов. В обрабатывающем секторе рецессия затронула 18 из 24 видов деятельности, которые отслеживает Росстат — а в совокупности они обеспечивают почти 80% товаров в экономике, пишут эксперты ИПН РАН.

Судя по всему, проблемы промышленности связаны с ограничениями в бюджете, не исключает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. Зависимый от госсазаказов машиностроительный комплекс в сентябре упал на 0,1%, хотя еще в августе бурно рос, благодаря ВПК — на 15,7% год к году. «Это может быть сигналом того, что планы по ужесточению бюджетной политики будут оказывать воздействие на рост промышленности в ближайшее время», — предупреждает Орлова.

Чтобы уложиться в план по бюджету, который столкнулся с падением сырьевых доходов на 21% и дефицитом, в 5 раз превышающем изчальные проектировки, Минфину придется сокращать расходы в четвертом квартале — а это сулит очень большие риски переохлаждения экономики, полагает Попов из ПСБ. По оценкам ИПН РАН, с января по август российский ВВП сократился на 0,6%. А его годовой рост практически обнулился: 0,4% в августе и столько же в июле.

Новые санкции США, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл» и которые сулят России проблемы с продажами нефти в Индию, также ударят по экономике, считает Петр Матыс, старший аналитик Touch Capital Markets. Риски «жесткой посадки» экономики увеличиваются, указывает он.

