Британский школьник создал настоящую руку робота из деталей Lego 24.10.2025, 13:38

Джаред Лепора

Конструкция не уступает профессиональным аналогам.

16-летний школьник из Великобритании Джаред Лепора вместе с отцом собрал продвинутую роботизированную руку, полностью изготовленную из деталей Lego. Устройство может хватать и перемещать предметы почти с той же силой, что и профессиональные аналоги, пишет New Scientist (перевод — сайт Charter97.org).

Работу над проектом Джаред начал в 14 лет совместно с отцом — профессором робототехники Нейтаном Лепорой из Университета Бристоля. Вдохновением послужила передовая модель Pisa/IIT SoftHand, разработанная итальянскими инженерами, однако юный изобретатель решил воспроизвести ее с помощью обычных элементов Lego.

Рука имеет четыре пальца, каждый с тремя суставами, и приводится в действие двумя моторами через систему «сухожилий». Специальный дифференциал из шестеренок позволяет пальцам двигаться синхронно, пока они не касаются предмета — по тому же принципу, как человек сжимает ладонь.

В ходе испытаний роботизированная рука успешно захватила девять предметов, включая пластиковую чашку, миску и мягкую игрушку весом 0,8 кг. Один палец полностью закрывается за 0,84 секунды и открывается за 0,97 секунды — примерно вдвое медленнее профессионального аналога, но сила захвата достигает 1,8 ньютона, что сопоставимо с лабораторными образцами.

По словам Нейтана Лепоры, добиться полного совпадения с 3D-печатными моделями из Lego невозможно, однако «это выдающийся пример инженерного мышления и креативности».

Хотя серия Lego Mindstorms была снята с производства в 2022 году, Джаред утверждает, что его конструкцию легко модернизировать: «Моторы можно заменить на новые — система полностью модульная».

Изобретение школьника уже привлекло внимание инженеров и педагогов как пример того, как детское хобби может перерасти в реальную научную разработку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com