FT: «Партия двухвостых собак» ослабила власть Орбана 24.10.2025, 13:55

Новый мэр уже значительно снизил уровень коррупции.

В Венгрии усиливается недовольство многолетним правлением премьер-министра Виктора Орбана. В Будапеште протестная партия с абсурдным названием — «Партия двухвостых собак» — неожиданно одержала победу на выборах мэра в престижном 12-м округе, где с 1990 года безраздельно господствовала партия Фидес, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Новый мэр Гергей Ковач, ранее известный своей сатирой на власть, сумел быстро пресечь коррупционные схемы и расходы, просто изменив правила госзакупок. По его словам, «можно сэкономить значительные суммы если создать реальную конкуренцию». В некоторых тендерах расходы снизились на 40–60%.

С 2010 года Орбан выстроил систему, в которой крупные госконтракты получали приближенные бизнесмены. ЕС заморозил для Венгрии около 20 млрд евро, указывая на коррупцию, давление на частный сектор и нарушения прав.

Победа партии Ковача вдохновила оппозицию: ее считают примером того, как протестное голосование может перерасти в национальный успех. Теперь внимание сосредоточено на партии Tisza, возглавляемой бывшим соратником Орбана Петером Мадьяром, которая лидирует в опросах перед парламентскими выборами в апреле.

Даже часть бывших избирателей Фидес поддерживает перемены. «Быть консерватором не значит поддерживать коррупцию», — говорит пенсионерка Кристина из 12-го округа. Ковач уверен, что реформы на местном уровне показывают, что честные тендеры и прозрачность могут вернуть доверие граждан.

«Когда Орбан уйдет, у Венгрии уже будет опыт, как строить страну без коррупции», — подчеркнул мэр.

