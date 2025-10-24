FT: «Партия двухвостых собак» ослабила власть Орбана
Новый мэр уже значительно снизил уровень коррупции.
В Венгрии усиливается недовольство многолетним правлением премьер-министра Виктора Орбана. В Будапеште протестная партия с абсурдным названием — «Партия двухвостых собак» — неожиданно одержала победу на выборах мэра в престижном 12-м округе, где с 1990 года безраздельно господствовала партия Фидес, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Новый мэр Гергей Ковач, ранее известный своей сатирой на власть, сумел быстро пресечь коррупционные схемы и расходы, просто изменив правила госзакупок. По его словам, «можно сэкономить значительные суммы если создать реальную конкуренцию». В некоторых тендерах расходы снизились на 40–60%.
С 2010 года Орбан выстроил систему, в которой крупные госконтракты получали приближенные бизнесмены. ЕС заморозил для Венгрии около 20 млрд евро, указывая на коррупцию, давление на частный сектор и нарушения прав.
Победа партии Ковача вдохновила оппозицию: ее считают примером того, как протестное голосование может перерасти в национальный успех. Теперь внимание сосредоточено на партии Tisza, возглавляемой бывшим соратником Орбана Петером Мадьяром, которая лидирует в опросах перед парламентскими выборами в апреле.
Даже часть бывших избирателей Фидес поддерживает перемены. «Быть консерватором не значит поддерживать коррупцию», — говорит пенсионерка Кристина из 12-го округа. Ковач уверен, что реформы на местном уровне показывают, что честные тендеры и прозрачность могут вернуть доверие граждан.
«Когда Орбан уйдет, у Венгрии уже будет опыт, как строить страну без коррупции», — подчеркнул мэр.