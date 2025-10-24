закрыть
24 октября 2025, пятница, 14:09
После смерти школьницы в Ельске главврач больницы переведен на другую должность

  • 24.10.2025, 13:58
Но это не выглядит как наказание.

Спустя 5 месяцев после трагической смерти 14-летней школьницы в Ельской центральной районной больнице после семи лет работы был уволен главврач учреждения Константин Клименок. Его место пока вакантно, назначен исполняющий обязанности главврача.

Неизвестно, связано ли это с инцидентом, об итогах расследования которого до сих пор ничего не сообщают.

Как узнал «Флагшток», бывший ельский главврач 8 октября был назначен на должность начальника санатория «Сосны» Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Новое место работы Клименка не выглядит как наказание за смерть ребенка — наоборот, руководящая должность в ведомственном санатории одного из ведущих предприятий региона может показаться более привлекательной, чем место главврача больницы в депрессивном районе.

В комментариях в соцсетях местные жители возмутились таким «наказанием» Клименка, некоторые высказались о нем резко негативно.

Незадолго до трагедии в Ельске Клименок был награжден грамотой Белoрусского профсоюза работников здравоохранения «за многолетний, добросовестный труд в системе здравоохранения, работу по развитию и укреплению социального партнерства, организационное обеспечение эффективной работы по оказанию медицинской помощи населению».

