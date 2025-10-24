Король Британии принял Зеленского в Виндзорском замке
Во время церемонии прозвучал гимн Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где его принимает в Виндзорском замке король Чарльз III.
Об этом сообщает Sky News.
Зеленского приняли королевским салютом, а когда он вошел во внутренний дворик замка, прозвучал гимн Украины.
Затем украинского президента пригласили осмотреть 1-й батальон гвардии гренадеров, после чего пригласили внутрь замка.
После встречи с королем Зеленский отправится на Даунинг-стрит, чтобы встретиться также с главой правительства Киром Стармером.
Во второй половине дня в Лондоне должно состояться заседание «коалиции решительных» в гибридном формате.
Накануне встречи Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с французским президентом Эмманюэлем Макроном во время общения на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.