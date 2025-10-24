Король Британии принял Зеленского в Виндзорском замке 24.10.2025, 14:12

Во время церемонии прозвучал гимн Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где его принимает в Виндзорском замке король Чарльз III.

Об этом сообщает Sky News.

Зеленского приняли королевским салютом, а когда он вошел во внутренний дворик замка, прозвучал гимн Украины.

Затем украинского президента пригласили осмотреть 1-й батальон гвардии гренадеров, после чего пригласили внутрь замка.

После встречи с королем Зеленский отправится на Даунинг-стрит, чтобы встретиться также с главой правительства Киром Стармером.

Во второй половине дня в Лондоне должно состояться заседание «коалиции решительных» в гибридном формате.

Накануне встречи Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с французским президентом Эмманюэлем Макроном во время общения на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com