закрыть
24 октября 2025, пятница, 14:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reddit подала в суд на основанную белорусом компанию

  • 24.10.2025, 14:21
Reddit подала в суд на основанную белорусом компанию

В чем ее обвиняют?

Компания Reddit подала в суд на ИИ-стартап с белорусскими корнями Perplexity, а также на три сервиса по сбору данных — SerpApi, Oxylabs и AWMProxy. Подробности сообщает издание The Verge, пишет Office life.

Стартап и «трех поставщиков услуг по сбору данных» обвиняют в незаконном обходе защиты информации в промышленных масштабах. В иске сказано, что они «не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить ценный контент Reddit, защищенный авторским правом».

Сервисы Reddit и вовсе приравняла к «потенциальным грабителям банков», которые, «зная, что не смогут попасть в банковское хранилище, вместо этого взламывают бронированный грузовик с деньгами». А Perplexity, по словам представителей Reddit, является клиентом «как минимум одной» из этих компаний.

В иске также отмечают, что еще в мае 2024 года Reddit направила Perplexity письмо с требованием прекратить сбор данных площадки. ИИ-стартап ответил на это, что не использует контент Reddit для обучения моделей искусственного интеллекта. Но в итоге, по словам представителей Reddit, ситуация только усугубилась.

В свою очередь Perplexity, комментируя ситуацию с иском, в очередной раз заявил, что не обучает модели искусственного интеллекта на контенте.

Летом британская телерадиокомпания BBC направила письмо ИИ-стартапу Perplexity с требованием прекратить сбор контента с ее сайтов. В противном случае компании угрожали судом. Ранее Forbes и Wired также обвиняли стартап в краже контента, а The New York Times направила уведомление о прекращении использования своего контента.

Напомним, недавно Perplexity запустил ИИ-тренера для изучения иностранных языков, после чего обвалил акции Duolingo.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина