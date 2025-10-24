Reddit подала в суд на основанную белорусом компанию
В чем ее обвиняют?
Компания Reddit подала в суд на ИИ-стартап с белорусскими корнями Perplexity, а также на три сервиса по сбору данных — SerpApi, Oxylabs и AWMProxy. Подробности сообщает издание The Verge, пишет Office life.
Стартап и «трех поставщиков услуг по сбору данных» обвиняют в незаконном обходе защиты информации в промышленных масштабах. В иске сказано, что они «не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить ценный контент Reddit, защищенный авторским правом».
Сервисы Reddit и вовсе приравняла к «потенциальным грабителям банков», которые, «зная, что не смогут попасть в банковское хранилище, вместо этого взламывают бронированный грузовик с деньгами». А Perplexity, по словам представителей Reddit, является клиентом «как минимум одной» из этих компаний.
В иске также отмечают, что еще в мае 2024 года Reddit направила Perplexity письмо с требованием прекратить сбор данных площадки. ИИ-стартап ответил на это, что не использует контент Reddit для обучения моделей искусственного интеллекта. Но в итоге, по словам представителей Reddit, ситуация только усугубилась.
В свою очередь Perplexity, комментируя ситуацию с иском, в очередной раз заявил, что не обучает модели искусственного интеллекта на контенте.
Летом британская телерадиокомпания BBC направила письмо ИИ-стартапу Perplexity с требованием прекратить сбор контента с ее сайтов. В противном случае компании угрожали судом. Ранее Forbes и Wired также обвиняли стартап в краже контента, а The New York Times направила уведомление о прекращении использования своего контента.
Напомним, недавно Perplexity запустил ИИ-тренера для изучения иностранных языков, после чего обвалил акции Duolingo.