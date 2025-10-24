Reddit подала в суд на основанную белорусом компанию 24.10.2025, 14:21

В чем ее обвиняют?

Компания Reddit подала в суд на ИИ-стартап с белорусскими корнями Perplexity, а также на три сервиса по сбору данных — SerpApi, Oxylabs и AWMProxy. Подробности сообщает издание The Verge, пишет Office life.

Стартап и «трех поставщиков услуг по сбору данных» обвиняют в незаконном обходе защиты информации в промышленных масштабах. В иске сказано, что они «не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить ценный контент Reddit, защищенный авторским правом».

Сервисы Reddit и вовсе приравняла к «потенциальным грабителям банков», которые, «зная, что не смогут попасть в банковское хранилище, вместо этого взламывают бронированный грузовик с деньгами». А Perplexity, по словам представителей Reddit, является клиентом «как минимум одной» из этих компаний.

В иске также отмечают, что еще в мае 2024 года Reddit направила Perplexity письмо с требованием прекратить сбор данных площадки. ИИ-стартап ответил на это, что не использует контент Reddit для обучения моделей искусственного интеллекта. Но в итоге, по словам представителей Reddit, ситуация только усугубилась.

В свою очередь Perplexity, комментируя ситуацию с иском, в очередной раз заявил, что не обучает модели искусственного интеллекта на контенте.

Летом британская телерадиокомпания BBC направила письмо ИИ-стартапу Perplexity с требованием прекратить сбор контента с ее сайтов. В противном случае компании угрожали судом. Ранее Forbes и Wired также обвиняли стартап в краже контента, а The New York Times направила уведомление о прекращении использования своего контента.

Напомним, недавно Perplexity запустил ИИ-тренера для изучения иностранных языков, после чего обвалил акции Duolingo.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com