NYT: Настойчивая Европа подтолкнула Трампа сделать России «больно»1
- 24.10.2025, 14:23
Давление на Путина — это лучший путь к прекращению войны.
Европейские лидеры активизируют поддержку Украины, вводя дополнительные санкции против России и обязуясь финансово и военно помогать Киеву в течение следующих двух лет. Эта настойчивость уже приносит плоды Украине, пишет The New York Times.
Новые ограничения ЕС, включая запрет на закупку российского сжиженного газа и расширением списка санкционных судов, дополняют американские меры против «Лукойла» и «Роснефти».
Европейские страны также работают над планом использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро, что станет дополнительной поддержкой для военных и оборонных нужд Киева. Хотя некоторые детали, в частности позиция Бельгии, еще требуют согласования, блок настроен на обеспечение финансирования, которое превышает 150 миллиардов долларов.
Аналитики отмечают, что санкции и финансовая поддержка не обязательно заставит Россию прекратить войну, но демонстрируют настойчивость Европы в отстаивании независимости Украины.
В то же время работа с администрацией Трампа по санкциям и военной помощи продолжается, включая координацию применения крылатых ракет большей дальности против российских целей.
Европейские лидеры также разрабатывают 12-пунктовый план прекращения войны, предусматривающий гарантии безопасности для Украины, обмен пленными и контроль за прекращением огня, пытаясь удержать США на стороне Киева и усилить давление на Москву. Несмотря на сомнения относительно реакции Путина, усиление санкций и усилия Европы создают дополнительные экономические и политические вызовы для России.
Ричард Фонтейн из Центра новой американской безопасности предположил, что манипуляции Путина и настойчивость Европы помогли Трампу наконец нанести России определенные трудности.
«Путина не заставят к миру шарм, взаимопонимание или умелое заключение соглашений», - написал Фонтейн в социальных сетях. «Президент, возможно, теперь это поймет, а также то, что поддержка Украины и давление на Россию - это лучший путь к прекращению этой ужасной войны».