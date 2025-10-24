Из России пришла новость, которая может повлиять на валютный рынок Беларуси 24.10.2025, 14:37

3,100

Инфляция ускоряется.

Центробанк России 24 октября в очередной раз в этом году снизил ключевую ставку — аналог ставки рефинансирования в Беларуси. Теперь она составляет 16,5% годовых. Это на 50 базовых пунктов меньше, чем было ранее. «Зеркало» рассказало, как это может повлиять на белорусский валютный рынок.

Как пояснил свое решение по ключевой ставке Банк России, в последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания».

В Центробанке РФ уточнили, что стремление сбить рост цен стало одной из основных причин снизить ключевую ставку.

«Сохраняется напряженность на рынке труда. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, — добавили в Банке России. — Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность».

Как это решение может отразиться на Беларуси

Ранее эксперт Анастасия Лузгина поясняла, что ситуация на белoрусском валютном рынке во многом зависит от обстановки на российском. Она отмечала, что урезание Центробанком РФ ключевой ставки способно влиять на плавное снижение курса российского рубля к доллару. На этом фоне может сдавать позиции и белoрусская нацвалюта.

Среди причин, которые могут влиять на курс российского рубля (а следом — и белорусского), эксперт называла ситуацию во внешней торговле в России.

Экономист Анатолий Харитончик ранее также обращал внимание на то, что ситуация с курсом белорусского рубля будет во многом зависеть от обстановки на валютном рынке России.

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ранее отмечали, что замедление спроса в России и мире, а также нехватка рабочих и мощностей будут сдерживать экономику Беларуси. По их данным, высокий рост цен в России в сочетании с ослаблением белорусского рубля к российскому стали дополнительными факторами ускорения инфляции у нас. Они прогнозируют, что инфляционные процессы у нас ускорятся из-за давления со стороны внутреннего спроса, а также повышенной инфляции в России.

