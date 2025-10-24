Физики считают, что путешествие во времени возможно 2 24.10.2025, 14:48

Фото: space.com

Ученые доработали теорию Алькубьерре.

Физики разработали модель для изучения гипотетических путешествий во времени. Их исследование расширяет так называемое пространство-время Алькубьерре, впервые представленное физиком Мигелем Алькубьерре более 30 лет назад.

Физики доработали теорию Алькубьерре, чтобы сделать еще один шаг к потенциальной возможности путешествия во времени, пишет Popular Mechanics (перевод - «Фокус»).

Мигель Алькубьерре предположил, что в космосе можно перемещаться со сверхсветовой скоростью. Для этого нужен варп-двигатель, который искривляет пространство-время. В известной нам Вселенной невозможно двигаться быстрее скорости света, поскольку физика нашего пространства-времени просто не позволяет это сделать.

Чтобы обойти этот факт, двигатель Алькубьерре создает своего рода пузырь вокруг космического корабля, сжимает пространство-время перед кораблем и расширяет позади него. Таким образом космический корабль остается неподвижным, а перемещается сам пузырь, но это позволяет двигаться быстрее скорости света.

Авторы исследования также использовали идею математика Курта Геделя о пространстве-времени, допускающем замкнутые времениподобные кривые. Эта идея является часть особого решения устойчивой системы уравнений Альберта Эйнштейна. Более 30 лет назад Алькубьерре заявил, что его пузырь Алькубьерре может быть работать таким образом, чтобы в нем тоже могли существовать замкнутые времениподобные кривые.

Физики считают, что путешествовать во времени можно, используя два пузыря Алькубьерре или используя особый случай вращающегося пространства-времени.

В исследовании ученые стабилизируют одно измерение пространства-времени Алькубьерре, привязывая его к координатам в пузыре, превращая замкнутые времениподобные кривые в сложные фигуры, называемые геодезическими окружностями.

По словам ученых, такие замкнутые времениподобные кривые идеально подходят для изучения ситуаций, в которых частица взаимодействует со своим прошлым или будущим "я". Например, в задаче о бильярдном шаре, и может служить площадкой для исследования классических и квантовых моделей путешествий во времени в рамках общей теории относительности/

Что такое задача о бильярдном шаре? Это отличная иллюстрация того, насколько ошеломляющими могут быть теории путешествий во времени. В пространстве-времени с замкнутыми времениподобными кривыми один бильярдный шар может иметь не один предсказуемый путь. Что, если он попадет в червоточину, что может привести к двум результатам вместо одного предсказуемого? Что, если бильярдный шар столкнется со своим собственным прошлым "я"?

Это исследование, как и другие подобные, помогают физикам уточнять свои модели и исследовать, как и где их теории могут потерпеть неудачу. Теоретически путешествие во времени возможно, если предположить, что мы сможем двигаться сверхсветовой скоростью. Но на практике реализовать это пока невозможно.

