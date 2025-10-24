Шокирующий перехват: колумбийские «наемники» РФ получили приказ расстреливать гражданских 24.10.2025, 14:55

2,884

Украинская разведка обнародовала запись разговора.

Украинская разведка обнародовала новое доказательство военных преступлений российских войск. В перехваченном разговоре командир колумбийских наемников, воюющих на стороне РФ, отдает приказ расстреливать мирных украинцев - даже женщин и детей.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В свежем радиоперехвате украинские разведчики зафиксировали военное преступление колумбийских «наемников», которые воюют против Украины в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.

В перехваченном разговоре один из полевых командиров отдает на испанском языке приказ на казнь гражданских украинцев. Отдельно приказывает стрелять в женщин и детей.

«Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей, женщин и детей», - командует он.

ГУР отметил, что убийства гражданских лиц - регулярная и инспирированная командованием практика 30-й мотострелковой бригады РФ.

Всего три дня назад ее военнослужащие совершили очередное военное преступление и расстреляли гражданских лиц в окрестностях Покровска.

«Теперь российское командование пытается эту практику распространить и на иностранных граждан, воюющих за Москву, чтобы сделать их соучастниками преступлений против гражданского населения», - добавили в разведке.

