На минской Комаровке продают грибы по $130
- 24.10.2025, 15:21
За что такие деньги?
В Минске на Комаровке еще остались грибы в продаже. Но цены на некоторые из них просто шокируют. «Точка» рассказывает, что почем.
Так, сушеные боровики стоят Br450 за кг. Судя по информации о грибах, они прошли специальный контроль. Превышений радиоактивных веществ не обнаружено. Что интересно, в лабораторию их сдавали еще 4 декабря 2024 года.
Продавца за прилавком журналисты не нашли. Однако рядом были похожие грибы, немного дешевле – по Br400 за кг.
Журналисты поинтересовались, почему установлена такая цена. Продавец нехотя объяснила, что сушеные грибы, по ее словам, уменьшаются в 10 раз. Поэтому столько и стоят.
Также продавец рассказала, что при готовке они снова увеличиваются в размере. На вопрос, активно ли покупают такой товар, она отвечать не стала, а только недовольно скривилась и промолчала…
С другой стороны, если на рынке есть несколько мест, где продаются такие грибы, значит, на каждый товар будет свой покупатель.
Отметим, что еще в начале октября такие сушеные белые стоили Br300–350 за килограмм, а теперь – на Br100 дороже.
А сколько стоят свежие?
К слову, грибов в целом немного на рынке. К примеру, моховик и польский боровик стоят Br15 за 1 кг, подзеленки и зеленки – по Br20.
Также в одном месте мы нашли зеленки по Br5 за литр.
Продавец уверяла, что цена на них шикарная, а сами зеленки ничем не хуже лисичек по вкусу. Журналисты решили не проверять.
Белые грибы стоят Br70–120 за 1 кг. Кроме того, обычные шампиньоны продаются за Br9,5–Br12 за кило.
Есть место на рынке, где можно купить соленые грибы.
Опята и грузди черные стоят Br60 за 1 кг, маслята – Br70, грузди и рыжики – по Br100, боровики – Br120.