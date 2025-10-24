Испуганный Путин бросился «спасать» отношения с Трампом

Испуганный Путин бросился «спасать» отношения с Трампом5
- 24.10.2025, 15:15
В Вашингтон отправили главного переговорщика.
После резкого разворота Дональда Трампа, который после на этой неделе ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также отменил саммит с Владимиром Путиным в Будапеште, Кремль в срочном порядке отправил в США ключевого переговорщика по Украине.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который налаживал связи с Трампом еще во время его первого президентского срока, в пятницу прилетел в Вашингтон, сообщает The Moscow Times.
Дмитриев, который к Путину через семейные связи и женат на близкой подруге его младшей дочери Екатерины Тихоновой, проведет переговоры с чиновниками администрации Трампа, чтобы «обсудить будушее российско-американских отношений», сказал источник CNN. Визит Дмитриева в Вашингтон также подтвердил источник «РИА Новости».
49-летнему Дмитриеву, выпускнику Гарварда и Стенфорда, в прошлом инвестбанкиру в американском банке Goldman Sachs предстоит нелегкая задача — спасти отношения с Трампом.