Испуганный Путин бросился «спасать» отношения с Трампом 5 24.10.2025, 15:15

2,146

В Вашингтон отправили главного переговорщика.

После резкого разворота Дональда Трампа, который после на этой неделе ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также отменил саммит с Владимиром Путиным в Будапеште, Кремль в срочном порядке отправил в США ключевого переговорщика по Украине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который налаживал связи с Трампом еще во время его первого президентского срока, в пятницу прилетел в Вашингтон, сообщает The Moscow Times.

Дмитриев, который к Путину через семейные связи и женат на близкой подруге его младшей дочери Екатерины Тихоновой, проведет переговоры с чиновниками администрации Трампа, чтобы «обсудить будушее российско-американских отношений», сказал источник CNN. Визит Дмитриева в Вашингтон также подтвердил источник «РИА Новости».

49-летнему Дмитриеву, выпускнику Гарварда и Стенфорда, в прошлом инвестбанкиру в американском банке Goldman Sachs предстоит нелегкая задача — спасти отношения с Трампом.

