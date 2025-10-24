WSJ: Европейские оборонные стартапы переживают бурный расцвет 24.10.2025, 15:29

На фоне войны в Украине.

Вторжение России в Украину, напряженные отношения между США и Европой и растущая обеспокоенность по поводу Китая привели к бурному росту и развитию военно-технологических стартапов в Европе. При этом раньше многие предприниматели и представить себе не могли работу над военными проектами или проектами в сфере безопасности, пишет The Wall Street Journal.

«Инвестировать в оборону было хуже, чем заниматься порносайтами», — сказал Карл Розандер, серийный предприниматель из Швеции, который ранее создавал стартапы в сфере электронной коммерции и подкастов, прежде чем в прошлом году взял под контроль компанию Nordic Air Defence, производящую недорогие перехватчики дронов.

По данным аналитиков Dealroom.co и Инвестиционного фонда НАТО, объем венчурных инвестиций в европейские стартапы, специализирующиеся на обороне, безопасности и устойчивости, в этом году превысит 8 миллиардов долларов, по сравнению с прошлогодними 5,4 миллиардами долларов и менее 500 миллионов долларов в 2015 году.

За этим подъемом стоит сочетание денег и страха. В июне правительства стран НАТО пообещали более чем удвоить свои расходы на оборону и безопасность, и инвесторы видят в этом возможность.

В то же время объем средств, доступных европейским стартапам в сфере военных технологий, остается незначительным по сравнению с триллионами долларов, необходимыми для обеспечения европейской безопасности, и пока недостаточен для финансирования быстрого роста компаний на ранних стадиях, говорят основатели и финансисты:

«Отсутствие в Европе одного крупного клиента также сдерживает новичков в сфере оборонных технологий. Американские стартапы в сфере безопасности последних лет, включая Palantir и Anduril, выиграли от контрактов с Пентагоном, контролирующим огромный бюджет. В Европе военные расходы и расходы на безопасность распределены между более чем 30 странами, каждая из которых имеет свои приоритеты и сроки».

Ранее европейские инженеры и предприниматели стремились в США по причине щедрого финансирования и любви к инновациям. Однако американские правила национальной безопасности ограничивают иностранное владение или контроль над военными предприятиями или секретными технологиями.

Поэтому европейские технические специалисты, заботящиеся о безопасности, все чаще предпочитают оставаться на месте и помогать защищать свою родину, отмечает WSJ.

«Лидеры оборонных стартапов руководствуются не просто оппортунизмом, а убежденностью», — сказал Стен Тамкиви, эстонский серийный предприниматель и партнер фонда Plural Platform, инвестирующего в этот сектор.

В то же время Маркус Федерле, немецкий венчурный капиталист, создающий фонд Tholus Capital, специализирующийся на оборонных технологиях и технологиях повышения устойчивости, отметил, что европейцы были потрясены событиями этого года, но изменение мышления остается ограниченным.

«Оборона все еще очень нова для Европы», — сказал он. Он видит растущий интерес, но отмечает, что сделки заключаются медленно, и «системе нужно больше денег».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com