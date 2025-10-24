закрыть
24 октября 2025, пятница, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске появилась новая схема движения

1
  • 24.10.2025, 15:38
  • 1,448
В Минске появилась новая схема движения

Из-за нее у водителей возникли проблемы.

Авария произошла на днях в Минске на улице Веры Хоружей: столкнулись автомобили BMW и Nissan. Можно предположить, что не все еще привыкли к обновлениям на этом участке дороги.

— Водитель Nissan не занял крайнее левое положение, здесь поменялась организация движения, и произошло ДТП. Водитель BMW ему в бок въехал, — рассказал свою версию инструктор по вождению Юрий Краснов, который прислал «Онлайнер» это видео.

Напомним, что строительство третьей ветки метро в Минске вносит свои изменения в дорожное движение. С 11 октября ограничено движение всех видов транспортных средств по нечетной стороне улицы Максима Богдановича на участке от улицы Кульман до улицы Веры Хоружей. На улице Кульман — от улицы Максима Богдановича до улицы Кропоткина — организовано одностороннее движение.

Остановлено движение по улице Веры Хоружей прямо и налево через перекресток с улицей Максима Богдановича (в одном направлении при движении от улицы Куйбышева). Изменилась дорожная разметка на улице Веры Хоружей: теперь со стороны улицы Кропоткина в направлении улицы Максима Богдановича движение осуществляется по трем полосам, а в противоположном — по одной. Нанесена новая разметка, а старую двойную сплошную попытались удалить с асфальта, однако она все еще видна. Некоторые водители не привыкли к новой организации движения и путаются, что приводит к опасным ситуациям.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина