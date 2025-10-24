В Минске появилась новая схема движения

В Минске появилась новая схема движения1
- 24.10.2025, 15:38
- 1,448
Из-за нее у водителей возникли проблемы.
Авария произошла на днях в Минске на улице Веры Хоружей: столкнулись автомобили BMW и Nissan. Можно предположить, что не все еще привыкли к обновлениям на этом участке дороги.
— Водитель Nissan не занял крайнее левое положение, здесь поменялась организация движения, и произошло ДТП. Водитель BMW ему в бок въехал, — рассказал свою версию инструктор по вождению Юрий Краснов, который прислал «Онлайнер» это видео.
Напомним, что строительство третьей ветки метро в Минске вносит свои изменения в дорожное движение. С 11 октября ограничено движение всех видов транспортных средств по нечетной стороне улицы Максима Богдановича на участке от улицы Кульман до улицы Веры Хоружей. На улице Кульман — от улицы Максима Богдановича до улицы Кропоткина — организовано одностороннее движение.
Остановлено движение по улице Веры Хоружей прямо и налево через перекресток с улицей Максима Богдановича (в одном направлении при движении от улицы Куйбышева). Изменилась дорожная разметка на улице Веры Хоружей: теперь со стороны улицы Кропоткина в направлении улицы Максима Богдановича движение осуществляется по трем полосам, а в противоположном — по одной. Нанесена новая разметка, а старую двойную сплошную попытались удалить с асфальта, однако она все еще видна. Некоторые водители не привыкли к новой организации движения и путаются, что приводит к опасным ситуациям.