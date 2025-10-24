В Кремле предложили вернуть в школы чернильницы и логарифмические линейки 8 24.10.2025, 15:45



Российских школьников познакомят «с исторической реальностью».

Российских школьников познакомят с условиями обучения во время Второй мировой войны. Среди прочего им продемонстрируют, как советские дети учились в подвалах городов во время боевых действий, а также объяснят, как пользоваться перьевой ручкой и чернильницей.

Об этом в понедельник рассказал замглавы управления АП РФ по общественным проектам Александр Журавский, открывая пропагандистский проект «Учителя Победы», пишет The Moscow Times.

Он отметил, что акция носит «воспитательный характер». «Мы плохо представляем, как функционировала школа, для чего перьевая ручка и чернильница. У всех уже автоматическое перо, там все заранее в патроне, чернила. Как заправляться, дети не знают», — заявил Журавский, предположив, что его поколение последнее, которое понимает, что такое логарифмическая линейка.

Также, по словам представителя АП, нынешние дети плохо представляют условия существования школы в годы войны и почему она «была преимущественно с «женским лицом». «Потому же, почему и сейчас во многих школах в исторических регионах [такая же ситуация] — большинство мужского населения на фронте», — сообщил Журавский, имея в виду захваченные украинские территории.

Акция поможет российским школьникам познакомиться «с этой исторической реальностью» в том числе с помощью «погружения в атмосферу школы в Сталинграде, которая проводила обучение в заводском подвале», добавил чиновник. Также детям покажут, как в Ленинграде учащимся приходилась «решать задачки» на газетных обрывках из-за отсутствия тетрадей. По мнению Журавского, погружение детей в образовательный процесс военного и послевоенного времени прошлого века поможет «сделать уроки из уроков истории и научиться понимать самих себя».

