В Беларуси исчезли еще шесть деревень и два «сельсовета» 4 24.10.2025, 16:28

1,714

иллюстративное фото

И одна станция на железной дороге.

Только вчера Charter97.org сообщал, что в стране исчезла одна деревня и появился один хутор, как новый день принес новости о сокращении списка населенных пунктов.

На сайте Белгеодезии обновился информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Беларуси». И если вчера в категории «Упразднение» был только один пункт, то сегодня их уже десять!

Помимо деревни Малая Дещенка, о которой уже рассказал, с карты Беларуси окончательно стерты следующие деревни и поселки:

- поселок Алексеевка (Чечерский район Гомельской области)

- поселок Безбожник (Чечерский район Гомельской области)

- поселок Заручье (Чечерский район Гомельской области)

- поселок Калинино (Чечерский район Гомельской области)

- деревня Важаны (Верхнедвинский район Витебской области)

- деревня Заломы (Верхнедвинский район Витебской области)

Кроме того, упразднены два сельсовета. Это Ореховский сельсовет в Малоритском районе Брестской области (населенные пункты переданы в Олтушский сельсовет) и Радчицкий сельсовет в Столинском районе Брестской области (населенные пункты переданы в Федорский сельсовет).

Наконец, упразднили железнодорожную станцию (точнее, остановочный пункт) Разлоги. На этой остановке на линии Крулевщизна — Лынтупы поезда перестали останавливаться с 1 августа.

