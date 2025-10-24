В Беларуси исчезли еще шесть деревень и два «сельсовета»4
- 24.10.2025, 16:28
- 1,714
И одна станция на железной дороге.
Только вчера Charter97.org сообщал, что в стране исчезла одна деревня и появился один хутор, как новый день принес новости о сокращении списка населенных пунктов.
На сайте Белгеодезии обновился информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Беларуси». И если вчера в категории «Упразднение» был только один пункт, то сегодня их уже десять!
Помимо деревни Малая Дещенка, о которой уже рассказал, с карты Беларуси окончательно стерты следующие деревни и поселки:
- поселок Алексеевка (Чечерский район Гомельской области)
- поселок Безбожник (Чечерский район Гомельской области)
- поселок Заручье (Чечерский район Гомельской области)
- поселок Калинино (Чечерский район Гомельской области)
- деревня Важаны (Верхнедвинский район Витебской области)
- деревня Заломы (Верхнедвинский район Витебской области)
Кроме того, упразднены два сельсовета. Это Ореховский сельсовет в Малоритском районе Брестской области (населенные пункты переданы в Олтушский сельсовет) и Радчицкий сельсовет в Столинском районе Брестской области (населенные пункты переданы в Федорский сельсовет).
Наконец, упразднили железнодорожную станцию (точнее, остановочный пункт) Разлоги. На этой остановке на линии Крулевщизна — Лынтупы поезда перестали останавливаться с 1 августа.