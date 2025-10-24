Эрдоган сделал заявление про встречу Трампа и Путина

Эрдоган сделал заявление про встречу Трампа и Путина7
- 24.10.2025, 16:33
Турция намерена использовать сложившуюся ситуацию.
Турция может принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.
- Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина - ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог, - заявил Эрдоган.
Он добавил, что Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира.
По словам Эрдогана, у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, она заслужила доверие двух воюющих стран.
- Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества, - сказал турецкий лидер.