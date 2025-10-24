закрыть
Эрдоган сделал заявление про встречу Трампа и Путина

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция намерена использовать сложившуюся ситуацию.

Турция может принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

- Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина - ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог, - заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира.

По словам Эрдогана, у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, она заслужила доверие двух воюющих стран.

- Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества, - сказал турецкий лидер.

