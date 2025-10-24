закрыть
24 октября 2025, пятница, 17:12
РФ впервые атаковала Одесскую область КАБами

  • 24.10.2025, 16:43
  • 1,252
РФ впервые атаковала Одесскую область КАБами

Враг сбросил три авиабомбы с самолета Су-34.

Российские оккупанты днем 24 октября попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Угроза была обезврежена Силами обороны Украины.

Как сообщает украинское Воздушное командование «Юг», оккупанты пытались бить по Одесской области, запустив три КАБа с истребителя Су-34, но их планы потерпели крах.

«Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий», - сказано в сообщении.

