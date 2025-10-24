РФ впервые атаковала Одесскую область КАБами 24.10.2025, 16:43

1,252

Враг сбросил три авиабомбы с самолета Су-34.

Российские оккупанты днем 24 октября попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Угроза была обезврежена Силами обороны Украины.

Как сообщает украинское Воздушное командование «Юг», оккупанты пытались бить по Одесской области, запустив три КАБа с истребителя Су-34, но их планы потерпели крах.

«Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий», - сказано в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com