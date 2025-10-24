РФ впервые атаковала Одесскую область КАБами
Враг сбросил три авиабомбы с самолета Су-34.
Российские оккупанты днем 24 октября попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Угроза была обезврежена Силами обороны Украины.
Как сообщает украинское Воздушное командование «Юг», оккупанты пытались бить по Одесской области, запустив три КАБа с истребителя Су-34, но их планы потерпели крах.
«Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий», - сказано в сообщении.