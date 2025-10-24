«Развал Российской Федерации еще впереди» 5 24.10.2025, 17:17

2,532

У Путина осталось мало времени.

Об этом заявил известный американский историк и писатель Юрий Фельштинский в интервью программе «Просвет» на телеканале «Белсат».

— На протяжении двух столетий из всех современных наций, которые родились на почве Речи Посполитой, только белорусам не удалось вырваться из-под доминирования России. Хотя было довольно много попыток. В будущем это реально?

— Развал Российской Федерации еще впереди. Не отношусь к историкам, политикам, аналитикам, которые считают, что Российская Федерация распадется на 20, 30, 50 государств. В такой сценарии я не верю, такого сценария не вижу. Но то, что Россия, вернее, Советский Союз в 91-м году не распался, это безусловно так. И от Российской Федерации, безусловно, на следующем разломе отойдут еще какие-то территории, Беларусь, безусловно, в том числе. Не только Беларусь. Чечня отделится, Дагестан отделится, Ингушетия отделится, Татарстан отделится. Многие регионы и автономные республики по национальному принципу выйдут из состава Российской Федерации, включая Беларусь. Это будет на следующем историческом этапе.

Безусловно, это произойдет, если в Европе начнется большая война. Большая война – это война, которая выйдет за границы российско-украинской. Пока все идет к этому, поскольку мы не видим, что неудачи России в войне в Украине ведут к переоценке российских планов внешнеполитической экспансии. Россия буксует в Украине. Она рассчитывала захватить Украину за три дня, а ведь эта война идет уже 4-й год. Если эта война продлится до января 26-го года, скорее всего, это так и будет, то она уже будет длиться дольше, чем Великая Отечественная война Советского Союза.

Россия буксует в Украине, но это не ведет к смене внешнеполитических амбиций российского государства. При этом у Путина не очень много времени, потому что на самом деле у него времени для реализации этих планов столько, сколько Трамп будет в Белом доме. Если предположить, что в Белом доме будет свой очередной президентский срок, и этот срок будет последним, то Путину осталось чуть больше трех лет для реализации своей программы. После этого в Америке сменится руководство, и, надеюсь, Америка вернется в семью цивилизованных народов.

Пока Трамп в Белом доме про Америку, нам, к сожалению, следует забыть, как союзники, никакой помощи со стороны Соединенных Штатов, Европа, Украина, демократическая Беларусь, будущая Беларусь не получит. Скорее, наоборот, скорее мы видим, как Трамп помогает Путину, помогает Лукашенко, помогает всем прочим противникам Украины, например, Орбану в Венгрии. Это данные, с которыми мы имеем дело, и нужно понимать, что никаких изменений в политике и поведении Трампа не произойдет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com