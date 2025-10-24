Картину Пикассо нашли в Испании спустя недели после того, как она таинственно исчезла 24.10.2025, 17:28

Пабло Пикассо

Картину искала спецбригада испанской полиции.

В Испании полиция нашла рисунок художника Пабло Пикассо 1919 года, который 10 октября таинственно исчез перед самым проведением выставки на юге страны, сообщает Reuters.

Обстоятельства обнаружения картины пока неизвестны. Однако полиция в официальном сообщении когда заявила, что расследование ведется, высказала предположение, что работу, возможно, не загрузили в грузовик при перевозке - а потеряно картину было именно по дороге из Мадрида в Гранаду.

Расследование инцидента вела специальная бригада по охране исторического наследия. При этом полиция не сообщала официально, действительно ли было совершено преступление, или имеет место халатность.

Речь идет о небольшой картине Пикассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт с гитарой - ред.), которая принадлежала частному коллекционеру. Она исчезла во время перевозки большой партии картин на выставку в Гранаде.

Считается, что ее упаковали вместе с 57 другими произведениями и повезли грузовиком в Гранаду. Остановок в пути почти не было, а груз предварительно никто не трогал вплоть до момента распаковки, когда было обнаружено, что одного произведения не хватает. Испанский фонд, который устраивал выставку, передал правоохранителям видео, на котором видно, что вместо 58 картин из ящиков достали только 57 единиц.

Отметим, что во Франции недавно произошло буквально ограбление года. Известный музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона.

Общая стоимость похищенного оценивается в 88 миллионов евро.

