Парламент Хорватии одобрил восстановление обязательной военной службы
- 24.10.2025, 17:53
Хорватский парламент в пятницу проголосовал за восстановление обязательной военной службы, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.
Законопроект о возвращении военного призыва поддержали 84 депутата парламента Хорватии, против проголосовали 11, еще 30 – воздержались во время голосования.
Министерство обороны Хорватии заявило, что целью этого шага является обучение молодежи базовым навыкам и знаниям, которые «необходимы в кризисных ситуациях, чтобы они могли способствовать национальной безопасности».
Служба в хорватской армии по призыву будет длиться два месяца и предусматривать базовую военную подготовку. До конца года власти начнут вызывать призывников, родившихся в 2007 году, на медицинское обследование.
Призывники будут получать зарплату, а те, кто отказывается от военной службы, могут вместо этого выбрать гражданскую службу.