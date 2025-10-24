закрыть
24 октября 2025, пятница, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Парламент Хорватии одобрил восстановление обязательной военной службы

  • 24.10.2025, 17:53
Парламент Хорватии одобрил восстановление обязательной военной службы

Призывники будут получать зарплату.

Хорватский парламент в пятницу проголосовал за восстановление обязательной военной службы, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Законопроект о возвращении военного призыва поддержали 84 депутата парламента Хорватии, против проголосовали 11, еще 30 – воздержались во время голосования.

Министерство обороны Хорватии заявило, что целью этого шага является обучение молодежи базовым навыкам и знаниям, которые «необходимы в кризисных ситуациях, чтобы они могли способствовать национальной безопасности».

Служба в хорватской армии по призыву будет длиться два месяца и предусматривать базовую военную подготовку. До конца года власти начнут вызывать призывников, родившихся в 2007 году, на медицинское обследование.

Призывники будут получать зарплату, а те, кто отказывается от военной службы, могут вместо этого выбрать гражданскую службу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина