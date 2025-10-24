закрыть
24 октября 2025, пятница, 18:53
В Германии начали продавать домашние бункеры

  • 24.10.2025, 18:24
В Германии начали продавать домашние бункеры

Их можно купить в магазине.

На фоне растущих опасений перед возможными провокациями со стороны России в Германии резко вырос спрос на частные убежища. Теперь к этой теме подключился и розничный рынок: в продаже появился первый «домашний бункер» — компактный защищенный модуль, который, как стало известно (BILDhttps://t.me/BILD_Russian/26153), вскоре можно будет увидеть прямо в отделе садовых товаров.

Прототип сооружения площадью 16 квадратных метров изготовлен из стального бетона с толщиной стен 20 сантиметров. Внутри есть все необходимое для недельного автономного проживания: четыре раскладных кровати, туалет, душ, мини-кухня и экран, имитирующий вид из окна. Освещение регулируется по цвету и яркости.

Как рассказал BILD разработчик проекта, глава компании BSSD Defence Марио Пейде, убежище выдерживает удары дронов, мин и даже ракет калибра 107 мм. При подземной установке на глубину нескольких метров оно способно защитить и от последствий ядерного взрыва, если эпицентр находится не ближе 20 километров.

Цена «домашнего бункера» — от 50 тысяч евро за базовую модель до 150 тысяч евро в полной комплектации. Производство занимает около 70 рабочих дней.

«Мы хотим показать, что бункер — это не мрачный бетонный короб, а современное средство защиты и спокойствия», — сказал Пейде.

