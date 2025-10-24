Назван простой способ улучшить самочувствие 24.10.2025, 19:12

1,266

Нужно лишь 30 минут.

Ученые из Техасского университета в Арлингтоне выяснили, что улучшить для улучшения самочувствия достаточно просто меньше сидеть. Работа опубликована в журнале Psychology of Sport and Exercise (PSE).

Команда под руководством профессора кафедры кинезиологии Юэ Ляо наблюдала за более чем 350 молодыми людьми, которые носили трекеры активности. Оказалось, что в те дни, когда участники заменяли хотя бы 30 минут сидячего времени на легкие движения — прогулку, уборку или поход в магазин — на следующий день они чувствовали себя бодрее и энергичнее.

«Не нужно думать, что для пользы здоровью обязательно бежать марафон или заниматься до изнеможения, — объяснила профессор Ляо. — Просто сидеть меньше и двигаться больше уже помогает чувствовать себя лучше на следующий день».

Учёные отметили, что именно легкие движения — а не интенсивные тренировки — оказались сильнее всего связаны с улучшением настроения. Умеренные или тяжелые физнагрузки, вроде бега или занятий в спортзале, также помогали, но в меньшей степени. А вот продолжительное сидение или лежание бодрость снижали. Продолжительность сна при этом не оказала заметного влияния на настроение.

«Мы оценивали все поведение за сутки — сон, активность, время сидения и легкие движения. Сутки состоят из 24 часов, и если человек добавляет движения за счет сидячего времени, это уже отражается на его самочувствии», — отметила Ляо.

Ученые также подчеркнули, что эффект не зависел от того, насколько человек был активнее других — важнее были изменения относительно его собственной нормы.

«Мы ожидали, что главным фактором окажется спорт, — призналась профессор Ляо. — Но оказалось, что ключевую роль играют именно легкие, доступные движения. Не нужно потеть — достаточно просто двигаться чуть больше, чем обычно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com