Франция передаст Украине ракеты и новые самолеты Mirage-2000 24.10.2025, 19:25

Об этом заявил президент Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил четкую позицию необходимости продолжения предоставления Украине военной поддержки и увеличения санкционного давления против России, передает корреспондент unian.net.

Во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих, которое вживую транслировалось на YouTube, Макрон отметил, что Коалиция желающих отстаивает мир, чтобы добиться для Украины «справедливого, надежного и долговременного мира» в условиях, когда Россия придерживается противоположной позиции, начав незаконную войну, и до сих пор отвергает любые переговоры.

«Очень важно продолжать наши усилия — поддерживать Украину и давить на Россию», — подчеркнул он. Также французский лидер отметил, что в ближайшие недели будут приложены усилия по предоставлению дополнительной финансовой поддержки для Украины.

«Параллельно нам также нужно продолжать наращивать военную поддержку Украины — возможности противовоздушной обороны, дальнобойные способности, дроны и системы борьбы с беспилотниками», — отметил Макрон.

Президент Франции, отдельно обращаясь к Зеленскому, подтвердил, что они «в ближайшие дни доставят дополнительные ракеты Aster». Еще будут организованы новые программы по подготовке украинских военных и будут направлены новые самолеты «Мираж».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com