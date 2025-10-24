Франция передаст Украине ракеты и новые самолеты Mirage-2000
- 24.10.2025, 19:25
Об этом заявил президент Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил четкую позицию необходимости продолжения предоставления Украине военной поддержки и увеличения санкционного давления против России, передает корреспондент unian.net.
Во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих, которое вживую транслировалось на YouTube, Макрон отметил, что Коалиция желающих отстаивает мир, чтобы добиться для Украины «справедливого, надежного и долговременного мира» в условиях, когда Россия придерживается противоположной позиции, начав незаконную войну, и до сих пор отвергает любые переговоры.
«Очень важно продолжать наши усилия — поддерживать Украину и давить на Россию», — подчеркнул он. Также французский лидер отметил, что в ближайшие недели будут приложены усилия по предоставлению дополнительной финансовой поддержки для Украины.
«Параллельно нам также нужно продолжать наращивать военную поддержку Украины — возможности противовоздушной обороны, дальнобойные способности, дроны и системы борьбы с беспилотниками», — отметил Макрон.
Президент Франции, отдельно обращаясь к Зеленскому, подтвердил, что они «в ближайшие дни доставят дополнительные ракеты Aster». Еще будут организованы новые программы по подготовке украинских военных и будут направлены новые самолеты «Мираж».