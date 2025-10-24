Экономист: Лукашенко видит, что пузырь вот-вот лопнет

Экономист: Лукашенко видит, что пузырь вот-вот лопнет1
- 24.10.2025, 19:35
Правитель попал в цугцванг.
Накануне Лукашенко разошелся несвойственной для него тирадой в связи с оказанием социальной помощи.
Под раздачу попали и молодежь, которая «не может заработать» и требует создания каких-то особых условий, и семьи с детьми, которые якобы не хотят решать свои проблемы сами.
Правитель назвал и основные причины, по которым вынужден отказывать в помощи данным категориям граждан.
Экономист Алиса Рыжиченко не согласна с обозначенными причинами и уверена, что все дело в безвыходном положении, в котором оказался Лукашенко Об этом она рассказала «Филину», как правитель попал в цугцванг:
— Мы действительно в последнее время видим многие вещи, которые нетипичны для привычной политики Лукашенко, слышим нетипичные высказывания.
Все дело в том, что он, наконец, реально осознал проблемы, с которыми столкнулась страна. А именно — экономическая изоляция, невозможность России дальше поддерживать режим, как финансово, так и политически.
Накануне к нему обращались за помощью железнодорожники, до этого еще кто-то, к нему постоянно идут и просят: дай деньги, дай субсидии, беспроцентные или безвозвратные, дай дешевый кредит.
И это нарастает как мыльный пузырь. С 2019 года мы видим увеличение денежной массы более, чем в 2 раза. Количество облигаций государственных органов и их оценочная стоимость в активах Нацбанка выросли более, чем в 10 раз.
Это значит, что Нацбанк просто печатает деньги, выдает их госорганам взамен за облигации. Но мы все это уже видели в 2011 году и помним, к чему это привело.
Поэтому и сейчас есть огромные риски высокого роста цен, девальвации, в целом, того, что экономика не сможет больше справляться.
Особенность нынешней ситуации в том, что проблемы идут по всем фронтам. Если раньше могла появиться где-то проблема, но за счет других отраслей ее перекрывали, то сейчас проблемы везде.
Лукашенко это видит, понимает, ему об этом еще напоминают со всех сторон, предупреждают, что вот-вот этот пузырь лопнет, отсюда и истерики.