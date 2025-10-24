Экономист: Лукашенко видит, что пузырь вот-вот лопнет 1 24.10.2025, 19:35

Правитель попал в цугцванг.

Накануне Лукашенко разошелся несвойственной для него тирадой в связи с оказанием социальной помощи.

Под раздачу попали и молодежь, которая «не может заработать» и требует создания каких-то особых условий, и семьи с детьми, которые якобы не хотят решать свои проблемы сами.

Правитель назвал и основные причины, по которым вынужден отказывать в помощи данным категориям граждан.

Экономист Алиса Рыжиченко не согласна с обозначенными причинами и уверена, что все дело в безвыходном положении, в котором оказался Лукашенко Об этом она рассказала «Филину», как правитель попал в цугцванг:

— Мы действительно в последнее время видим многие вещи, которые нетипичны для привычной политики Лукашенко, слышим нетипичные высказывания.

Все дело в том, что он, наконец, реально осознал проблемы, с которыми столкнулась страна. А именно — экономическая изоляция, невозможность России дальше поддерживать режим, как финансово, так и политически.

Накануне к нему обращались за помощью железнодорожники, до этого еще кто-то, к нему постоянно идут и просят: дай деньги, дай субсидии, беспроцентные или безвозвратные, дай дешевый кредит.

И это нарастает как мыльный пузырь. С 2019 года мы видим увеличение денежной массы более, чем в 2 раза. Количество облигаций государственных органов и их оценочная стоимость в активах Нацбанка выросли более, чем в 10 раз.

Это значит, что Нацбанк просто печатает деньги, выдает их госорганам взамен за облигации. Но мы все это уже видели в 2011 году и помним, к чему это привело.

Поэтому и сейчас есть огромные риски высокого роста цен, девальвации, в целом, того, что экономика не сможет больше справляться.

Особенность нынешней ситуации в том, что проблемы идут по всем фронтам. Если раньше могла появиться где-то проблема, но за счет других отраслей ее перекрывали, то сейчас проблемы везде.

Лукашенко это видит, понимает, ему об этом еще напоминают со всех сторон, предупреждают, что вот-вот этот пузырь лопнет, отсюда и истерики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com