Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 24.10.2025, 19:44

Лучше взять с собой зонтик.

Синоптики сказали белорусам про сильные дожди в выходные 25 и 26 октября. Об этом сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране 25 октября, в субботу, будут определять активные атмосферные фронты. Прогнозируется облачная погода и дожди. Во многих района Беларуси пройдут сильные дожди. Ветер окажется юго-восточный с переходом на западный порывистый. Местами ветер может быть сильный порывистый. В ночные часы температура воздуха по западной части будет от +5 до +7 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +13 градусов.

В воскресенье, 27 октября, на погоде в Беларуси скажется влияние фронтальных разделов, которые смещаются с Западной Европы. Будет облачная погода, а на большей части пройдут дожди. Ветер будет преобладать юго-западный, южный порывистый. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов, а днем – от +7 до +14 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com