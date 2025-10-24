закрыть
Z-пропагандистка заявила о превращении российской армии в криминальную банду

3
  • 24.10.2025, 19:51
  • 3,120
Z-пропагандистка заявила о превращении российской армии в криминальную банду

Неожиданное признание.

Одна из самых известных пропагандисток Кремля Анастасия Кашеварова неожиданно для многих открыто рассказала, во что сегодня превратилась армия Путина. По ее словам, войска на фронте фактически криминализированы, а командиры используют методы мафии, чтобы замести следы собственных преступлений.

Об этом сообщает «Диалог».

Кашеварова признала, что дисциплина в российских частях разрушена, а структура управления деградировала из-за массового привлечения заключенных.

«У нас на передке происходят, бывает, очень страшные вещи, потому что дисциплины как таковой нет… Это уже система!» — рассказала она.

По словам пропагандистки, офицеры намеренно избавляются от свидетелей собственных преступлений.

«Происходит что-то на передке… Вызывают (следователи — ред.) командира. А командир говорит: “Мы не можем свидетелей прислать, потому что они все чего-то встали и на штурм пошли”», — рассказала она.

Так, по признанию Кашеваровой, любые попытки следователей разобраться в преступлениях глохнут, а дела просто не возбуждаются.

Она также рассказала о многочисленных случаях вымогательства и насилия внутри армии.

«В одном из подразделений свои же вымогали деньги, в подвалах держали, забрали все карты. Как только возбудили расследование, всех на передок отправили. У нас есть история Гюрзы, где свои своих убивали… В некоторых подразделениях у нас есть вот эти самые СОЧники, у которых переломаны руки, сломаны ребра… Русские издеваются над русскими, и за этим нет контроля!» — отметила Кашеварова.

Рассказала она также о массовом распространении среди оккупантов опасных болезней, что Кремль игнорирует, а ситуация, с ее слов, рискует выйти из-под контроля, и эпидемия пойдет уже в РФ.

