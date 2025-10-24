Z-пропагандистка заявила о превращении российской армии в криминальную банду

Z-пропагандистка заявила о превращении российской армии в криминальную банду3
- 24.10.2025, 19:51
- 3,120
Неожиданное признание.
Одна из самых известных пропагандисток Кремля Анастасия Кашеварова неожиданно для многих открыто рассказала, во что сегодня превратилась армия Путина. По ее словам, войска на фронте фактически криминализированы, а командиры используют методы мафии, чтобы замести следы собственных преступлений.
Об этом сообщает «Диалог».
Кашеварова признала, что дисциплина в российских частях разрушена, а структура управления деградировала из-за массового привлечения заключенных.
«У нас на передке происходят, бывает, очень страшные вещи, потому что дисциплины как таковой нет… Это уже система!» — рассказала она.
По словам пропагандистки, офицеры намеренно избавляются от свидетелей собственных преступлений.
«Происходит что-то на передке… Вызывают (следователи — ред.) командира. А командир говорит: “Мы не можем свидетелей прислать, потому что они все чего-то встали и на штурм пошли”», — рассказала она.
Так, по признанию Кашеваровой, любые попытки следователей разобраться в преступлениях глохнут, а дела просто не возбуждаются.
Она также рассказала о многочисленных случаях вымогательства и насилия внутри армии.
«В одном из подразделений свои же вымогали деньги, в подвалах держали, забрали все карты. Как только возбудили расследование, всех на передок отправили. У нас есть история Гюрзы, где свои своих убивали… В некоторых подразделениях у нас есть вот эти самые СОЧники, у которых переломаны руки, сломаны ребра… Русские издеваются над русскими, и за этим нет контроля!» — отметила Кашеварова.
Рассказала она также о массовом распространении среди оккупантов опасных болезней, что Кремль игнорирует, а ситуация, с ее слов, рискует выйти из-под контроля, и эпидемия пойдет уже в РФ.