Белорус вернулся из России, а его дом закопали 1 24.10.2025, 20:00

2,094

Там теперь поляна и два дуба.

Житель деревни Зеленая Поляна Чечерского района Александр Фатик рассказал о необычной судьбе своего дома: он вернулся после нескольких лет отлучки и узнал, что здание закопали. Причем коммунальные платежи за «жилье» приходят исправно, рассказывает телерадиокомпания «Гомель».

— У нас здесь «Санта-Барбара». В целом Голливуд отдыхает, — описывает Александр ситуацию.

Дом мужчины в Зеленой Поляне физически уничтожили еще лет десять назад, причем сделали это по согласию его матери и брата, пока он был на заработках в России. Некоторое время он даже не знал, что остался без жилья.

Причем официально здание продолжает существовать. Акта о сносе никто не оформил, и в документах по-прежнему значится жилой дом, за который Александру регулярно приходят квитанции на оплату коммунальных услуг — включая вывоз мусора из дома, которого уже давно нет.

— Мне от судебных исполнителей иски идут, что я не плачу за мусор якобы, — возмущается сельчанин.

В паспорте мужчины также до сих пор указан адрес регистрации — этот самый дом, хотя сейчас на его на месте только поляна и два дуба.

После возвращения на родину Александр скитался — сначала жил у знакомых, потом перебрался к брату с инвалидностью в агрогородок Меркуловичи, где тот получил социальное жилье. Мужчина хотел прописаться там, но брат вскоре умер, и оформить регистрацию стало невозможно.

Он обратился в местные власти, чтобы оформить наследство и решить жилищный вопрос. Однако чиновники ответили: по документам жилье у него есть — тот самый закопанный дом в Зеленой Поляне. Раз акта о сносе нет, то и права на другое жилье он не имеет.

— Сейчас забирай свои вещи, холодильники, стиралки и иди на улицу, получается так. Или вези под дуб, — говорит Александр.

После многочисленных жалоб и обращений наконец наметился сдвиг. Власти признали, что ситуация абсурдная, и пообещали найти решение индивидуально. Александра включат в очередь на получение жилья как нуждающегося.

Сам мужчина надеется, что теперь, когда история наконец сдвинулась с мертвой точки, он сможет спокойно жить и работать в местном совхозе, не опасаясь снова остаться без крыши над головой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com