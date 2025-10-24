Белорус вернулся из России, а его дом закопали

Белорус вернулся из России, а его дом закопали1
- 24.10.2025, 20:00
- 2,094
Там теперь поляна и два дуба.
Житель деревни Зеленая Поляна Чечерского района Александр Фатик рассказал о необычной судьбе своего дома: он вернулся после нескольких лет отлучки и узнал, что здание закопали. Причем коммунальные платежи за «жилье» приходят исправно, рассказывает телерадиокомпания «Гомель».
— У нас здесь «Санта-Барбара». В целом Голливуд отдыхает, — описывает Александр ситуацию.
Дом мужчины в Зеленой Поляне физически уничтожили еще лет десять назад, причем сделали это по согласию его матери и брата, пока он был на заработках в России. Некоторое время он даже не знал, что остался без жилья.
Причем официально здание продолжает существовать. Акта о сносе никто не оформил, и в документах по-прежнему значится жилой дом, за который Александру регулярно приходят квитанции на оплату коммунальных услуг — включая вывоз мусора из дома, которого уже давно нет.
— Мне от судебных исполнителей иски идут, что я не плачу за мусор якобы, — возмущается сельчанин.
В паспорте мужчины также до сих пор указан адрес регистрации — этот самый дом, хотя сейчас на его на месте только поляна и два дуба.
После возвращения на родину Александр скитался — сначала жил у знакомых, потом перебрался к брату с инвалидностью в агрогородок Меркуловичи, где тот получил социальное жилье. Мужчина хотел прописаться там, но брат вскоре умер, и оформить регистрацию стало невозможно.
Он обратился в местные власти, чтобы оформить наследство и решить жилищный вопрос. Однако чиновники ответили: по документам жилье у него есть — тот самый закопанный дом в Зеленой Поляне. Раз акта о сносе нет, то и права на другое жилье он не имеет.
— Сейчас забирай свои вещи, холодильники, стиралки и иди на улицу, получается так. Или вези под дуб, — говорит Александр.
После многочисленных жалоб и обращений наконец наметился сдвиг. Власти признали, что ситуация абсурдная, и пообещали найти решение индивидуально. Александра включат в очередь на получение жилья как нуждающегося.
Сам мужчина надеется, что теперь, когда история наконец сдвинулась с мертвой точки, он сможет спокойно жить и работать в местном совхозе, не опасаясь снова остаться без крыши над головой.