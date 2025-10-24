Спецназовцы ГУР уничтожили две российские РЛС «Небо» и ЗРК «Бук»
- 24.10.2025, 20:06
Видеофакт.
Спецназовцы Главного управления разведки 23 и 24 октября уничтожили две российские радиолокационные станции «Небо» и зенитный ракетный комплекс «Бук».
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
По словам разведки, мастера Департамента активных действий ГУР МО обнаружили и уничтожили три дорогостоящие системы ПВО российской оккупационной армии:
самоходную огневую установку из состава ЗРК «Бук»-М3;
две РЛС 1Л119 «Небо»-СВУ.