24 октября 2025, пятница, 20:31
Спецназовцы ГУР уничтожили две российские РЛС «Небо» и ЗРК «Бук»

  • 24.10.2025, 20:06
Видеофакт.

Спецназовцы Главного управления разведки 23 и 24 октября уничтожили две российские радиолокационные станции «Небо» и зенитный ракетный комплекс «Бук».

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

По словам разведки, мастера Департамента активных действий ГУР МО обнаружили и уничтожили три дорогостоящие системы ПВО российской оккупационной армии:

самоходную огневую установку из состава ЗРК «Бук»-М3;

две РЛС 1Л119 «Небо»-СВУ.

