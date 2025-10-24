Разговор риелтора с чекистом завершился 1 Виталий Портников

Трамп будет действовать.

Решение Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, а также введение масштабных санкций против российских нефтяных гигантов, могло удивить тех, кто все это время искренне верил в то, что Трамп сознательно подыгрывает Путину или вообще является кремлевским агентом. И не меньше — тех, кто последовательно говорил об очевидных симпатиях Трампа к авторитарным лидерам. Да, эти симпатии действительно есть, но они не исключают возможности конфронтации.

Это удивление — следствие нашего собственного представления о политике, которое уже давно не соответствует реальности. Мы упорно пытаемся усложнить то, что на самом деле стало предельно простым. А точнее — перестало быть политикой в классическом понимании.

Современные лидеры уже не скрывают своего отношения к «старым правилам». Напротив — хвастаются тем, что эти правила сломали. Они ведут себя не как политики, а как участники реалити-шоу, бизнесмены или риелторы. Украинцам, которые в 2019 году выбрали президентом Владимира Зеленского именно потому, что он демонстративно пренебрегал традиционными политическими подходами, не нужно лишних объяснений этого очевидного факта.

Мы часто забываем, что неожиданный триумф Зеленского произошел уже после избрания Трампа президентом США — на фоне общего краха политических правил. И было бы наивно ожидать, что Трамп после возвращения в Овальный кабинет вдруг захочет к ним вернуться. Тем более что он до сих пор с гордостью подчеркивает: в политике им руководит не расчет, а интуиция.

Да, Трампу мог искренне нравиться Путин.

Он действительно мог видеть перспективу в развитии экономических связей между Россией и США — именно с точки зрения бизнесмена, привыкшего измерять мир категориями выгоды. Но в то же время Трамп прекрасно понимал: для реализации этой сделки нужно хотя бы прекратить огонь на российско-украинском фронте. Не обязательно закончить войну — кажется, Трамп и сам осознавал, что до реального мира в Украине или на Ближнем Востоке еще далеко. Но — сделать паузу. Дать повод для снятия хотя бы части санкций. И начать разговор о крупных совместных экономических проектах. Именно об этом долго говорили между собой Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф — в атмосфере, больше похожей на презентацию новостройки, чем на дипломатические переговоры.

Это и был первоначальный план Трампа: остановить огонь, открыть двери к переговорам, заключить выгодную сделку. Но Путин отказывался с самого начала. А Трамп упорно продолжал убеждать. С той же настойчивостью, с какой опытный риелтор пытается доказать клиенту, что именно эти апартаменты — идеальные. И даже когда покупатель не осознает своего счастья, ему можно объяснить: в квартире, где ты сейчас живешь, зимой может не быть ни отопления, ни горячей воды.

Именно это делал Трамп, когда угрожал Путину поставками Украине дальнобойных ракет или новыми санкциями. И когда Путин после таких слов звонил ему — Трамп воспринимал это как сигнал: клиент готов заключить сделку. Ему казалось, что угроза сработала. Но и это оказалось иллюзией. И теперь в игру вступает реальный инструмент давления — санкции, которые, по логике риелтора, должны отключить в «старой квартире» все, что еще работало.

Однако сам Трамп всякий раз подчеркивает: его предложение до сих пор остается на столе. Он готов встретиться с Путиным хоть завтра — стоит лишь согласиться на прекращение огня по линии фронта. Это и будет первый шаг к реальному миру, к новой большой сделке.

Но проблема этого диалога в другом. Путин никогда не воспринимал Трампа как риелтора. Он видел в нем не бизнесмена с интуицией, а непослушного, но управляемого ребенка. Такого, которого можно успокоить мягким тоном, обещаниями и очередным «очень интересным разговором». Задача Путина — не заключить сделку, а избежать новых санкций и сорвать дальнейшую военную помощь Украине. И каждый раз, когда давление растет — телефонный звонок или даже личная встреча, как когда-то на Аляске. Срабатывает старый чекистский инстинкт.

И действительно — кем научился быть Путин, если не оперативником КГБ? Трамп для него — клиент, которого можно «завербовать» словами. Без малейшего намерения эти слова выполнять. Ведь с каких это пор оперативники КГБ выполняли свои обещания?

И вот теперь мы видим завершение этого странного разговора риелтора с чекистом, который многие воспринимали как шахматную партию двух опытных политиков. Как сам Трамп сказал — «время пришло». Он понял, что Путин не купит апартаменты. Так что теперь он будет действовать. Давить. А Путин вынужден будет выбирать — между плохим и очень плохим.

Ведь чтобы удержать Трампа, Путину теперь нужно либо пойти на реальные уступки — в частности, прекратить огонь в Украине, — либо идти путем эскалации. И эта эскалация может перерасти в большую европейскую войну. Каждый из вариантов — невыгоден для Кремля. Но именно словесная игра Путина привела его к этой дилемме.

И вовсе не факт, что он выберет прекращение огня.

Виталий Портников, slawa.tv

