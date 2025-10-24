В Беларуси меняют правила содержания животных 10 24.10.2025, 20:28

3,072

Кошек пересчитают по головам.

Заводить питомцев белорусы будут по-новому — соответствующий документ появился на Pravo.by, заметил сайт tochka.by.

Документ станет логическим продолжением закона «Об ответственном обращении с животными», который действует в стране с 1 января 2025 года.

Перед принятием изменений белорусам предложили обсудить прописанные в документе нормы.

Одна из самых главных новаций – количество питомцев ограничат.

Не больше двух

В одной квартире по-прежнему можно заводить не более двух кошек и собак. Однако предлагается запретить заводить по два животных каждому из собственников или нанимателей жилья. Ранее такое разрешалось.

В частных домах любителям животных будет проще — здесь таких ограничений нет. Однако если у жилья несколько собственников, каждый должен быть согласен на появление «пушистика» в доме.

В обосновании документа указали: поводом для ужесточения правил стали жалобы на соседей, которые содержат слишком много животных.

Если питомцев больше

Отдельным пунктом в документе прописана ситуация, если в квартире уже живут коты и собаки, общее количество которых превышает указанное в постановлении.

В таком случае «пушистые» могут остаться.

Потенциально опасные породы

Власти намерены расширить список потенциально опасных пород собак. Если новый документ примут, их переименуют в «требующие особой ответственности владельцев». Таких будет 45 пород — на пять больше, чем сейчас.

К примеру, в список добавят эштрельскую овчарку, эрдельтерьера и др. А вот шарпеи больше не внушают страх — их из списка предлагают убрать.

Владельцы таких собак должны окончить специальную подготовку на курсах.

В документе также прописали порядок чипирования, разведения животных-компаньонов и прочие моменты.

Оставить свои замечания и предложения можно на Pravo.by по ссылке. Сделать это нужно до 3 ноября включительно.

