В Беларуси меняют правила содержания животных

В Беларуси меняют правила содержания животных10
- 24.10.2025, 20:28
- 3,072
Кошек пересчитают по головам.
Заводить питомцев белорусы будут по-новому — соответствующий документ появился на Pravo.by, заметил сайт tochka.by.
Документ станет логическим продолжением закона «Об ответственном обращении с животными», который действует в стране с 1 января 2025 года.
Перед принятием изменений белорусам предложили обсудить прописанные в документе нормы.
Одна из самых главных новаций – количество питомцев ограничат.
Не больше двух
В одной квартире по-прежнему можно заводить не более двух кошек и собак. Однако предлагается запретить заводить по два животных каждому из собственников или нанимателей жилья. Ранее такое разрешалось.
В частных домах любителям животных будет проще — здесь таких ограничений нет. Однако если у жилья несколько собственников, каждый должен быть согласен на появление «пушистика» в доме.
В обосновании документа указали: поводом для ужесточения правил стали жалобы на соседей, которые содержат слишком много животных.
Если питомцев больше
Отдельным пунктом в документе прописана ситуация, если в квартире уже живут коты и собаки, общее количество которых превышает указанное в постановлении.
В таком случае «пушистые» могут остаться.
Потенциально опасные породы
Власти намерены расширить список потенциально опасных пород собак. Если новый документ примут, их переименуют в «требующие особой ответственности владельцев». Таких будет 45 пород — на пять больше, чем сейчас.
К примеру, в список добавят эштрельскую овчарку, эрдельтерьера и др. А вот шарпеи больше не внушают страх — их из списка предлагают убрать.
Владельцы таких собак должны окончить специальную подготовку на курсах.
В документе также прописали порядок чипирования, разведения животных-компаньонов и прочие моменты.
Оставить свои замечания и предложения можно на Pravo.by по ссылке. Сделать это нужно до 3 ноября включительно.