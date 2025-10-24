В России министр не смог провести трансляцию о проблемах с интернетом из-за отключения интернета 4 24.10.2025, 20:32

1,350

Трансляция так и не началась.

Прямой эфир с министром цифрового развития и связи Пензенской области Максимом Изосимовым, посвященный проблемам доступа к интернету, не состоялся из-за трудностей с подключением, пишет Media Penza. Мероприятие, запланированное на утро 22 октября на площадке Центра управления регионом, должно было пройти в Telegram и «ВКонтакте», но в назначенное время трансляция так и не началась.

«Приносим извинения за технические неполадки! Эфир скоро начнется», — сообщили организаторы. Трансляция смогла стартовать только в 12:16, однако продлилась всего 2,5 минуты и снова прервалась. Темой эфира были названы вопросы о проблемах с мобильным интернетом, расширении «белых списков» и доступных точках Wi-Fi в регионе.

Инцидент произошел на фоне массовых отключений интернета в российских регионах, заметил сайт The Moscow Times.

По данным проекта «На связи», на 23 октября о шатдаунах мобильного интернета сообщили 54 региона, а в 37 субъектах одновременно с отключениями применяются «белые списки» разрешенных сайтов. Всего использование «белых списков» зафиксировано в 48 регионах, и их число продолжает расти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com