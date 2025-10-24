закрыть
24 октября 2025, пятница, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России министр не смог провести трансляцию о проблемах с интернетом из-за отключения интернета

4
  • 24.10.2025, 20:32
  • 1,350
В России министр не смог провести трансляцию о проблемах с интернетом из-за отключения интернета

Трансляция так и не началась.

Прямой эфир с министром цифрового развития и связи Пензенской области Максимом Изосимовым, посвященный проблемам доступа к интернету, не состоялся из-за трудностей с подключением, пишет Media Penza. Мероприятие, запланированное на утро 22 октября на площадке Центра управления регионом, должно было пройти в Telegram и «ВКонтакте», но в назначенное время трансляция так и не началась.

«Приносим извинения за технические неполадки! Эфир скоро начнется», — сообщили организаторы. Трансляция смогла стартовать только в 12:16, однако продлилась всего 2,5 минуты и снова прервалась. Темой эфира были названы вопросы о проблемах с мобильным интернетом, расширении «белых списков» и доступных точках Wi-Fi в регионе.

Инцидент произошел на фоне массовых отключений интернета в российских регионах, заметил сайт The Moscow Times.

По данным проекта «На связи», на 23 октября о шатдаунах мобильного интернета сообщили 54 региона, а в 37 субъектах одновременно с отключениями применяются «белые списки» разрешенных сайтов. Всего использование «белых списков» зафиксировано в 48 регионах, и их число продолжает расти.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина