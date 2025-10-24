Ученые рассказали, сколько парков должно быть в городе, чтобы люди были счастливыми 24.10.2025, 21:11

Есть ли связь?

Кажется, будто все очевидно: чем зеленее город, тем благополучнее его жители. Группа исследователей из Китая, Таиланда, Германии и Великобритании захотела проверить подобные утверждения на достоверность, пишет «Нож».

Команда проанализировала данные из эмпирических исследований, опубликованных в период с 1985 по 2025 год. Авторы всех 69 работ изучали связь между степенью озелененности города и состоянием психики людей.

Часть статей была посвящена «зеленому цвету на уровне глаз» — тому, как количество видимых пешеходами растений сказывается на самочувствии горожан. Второй тип научных работ описывал роль «зеленого цвета сверху вниз». В последних исследователи оценивали плотность насаждений с помощью аэрофотосъемки и затем тоже сопоставляли данные с показателями психического здоровья населения.

Согласно результатам исследования, по мере увеличения озелененности города с нуля до умеренного показателя польза для психического здоровья возрастает. Далее она начинает снижаться, если зелени становится слишком много.

Почему же люди могут чувствовать себя хуже в городе, больше напоминающем лес? По предположению ученых, формирование излишне озелененного ландшафта приводит к уменьшению естественного освещения, ухудшению обзора и созданию ощущения замкнутости или небезопасности. При умеренном же озеленении природа лишь помогает человеку восстанавливать силы, при недостаточном — он ощущает дискомфорт.

Ученые уточнили, что они признают наличие ограничений в метаисследовании. Так, в будущих работах авторам следует учесть больше факторов: от особенностей местных культур до нюансов, связанных с демографией.

