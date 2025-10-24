Нацбанк выпустил монеты, которые коллекционеры ждали целый год
- 24.10.2025, 21:27
К покупке будут доступны две монеты.
Нацбанк начнет продавать новые памятные монеты «Аўгустоўскі канал. 200 гадоў». Об этом сообщили на сайте регулятора.
Интересно, что в обращение они официально поступили еще в декабре 2024-го. На самих монетах тоже стоит 2024 год чеканки.
К покупке будут доступны две монеты. Первая подороже, номиналом Br20. Она из серебра 925-ой пробы, имеет диаметр 50 мм и весит 33,63 г. Таких выпустили только 2 тыс. штук.
Монета достоинством Br1 имеет тот же диаметр, но весит 20 г. Состоит из медно-никелевого сплава. Их тираж составил 5 тыс. штук.