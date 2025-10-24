закрыть
24 октября 2025, пятница, 22:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк выпустил монеты, которые коллекционеры ждали целый год

  • 24.10.2025, 21:27
Нацбанк выпустил монеты, которые коллекционеры ждали целый год

К покупке будут доступны две монеты.

Нацбанк начнет продавать новые памятные монеты «Аўгустоўскі канал. 200 гадоў». Об этом сообщили на сайте регулятора.

Интересно, что в обращение они официально поступили еще в декабре 2024-го. На самих монетах тоже стоит 2024 год чеканки.

К покупке будут доступны две монеты. Первая подороже, номиналом Br20. Она из серебра 925-ой пробы, имеет диаметр 50 мм и весит 33,63 г. Таких выпустили только 2 тыс. штук.

Монета достоинством Br1 имеет тот же диаметр, но весит 20 г. Состоит из медно-никелевого сплава. Их тираж составил 5 тыс. штук.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина